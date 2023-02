Izzivi stanovanjskega New Deala

Koalicija je razkrila ambiciozne načrte za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Prva zaveza je, da bo do leta 2026, torej do konca mandata te vlade, zgrajenih pet tisoč novih najemnih stanovanj. Številka je ambiciozna, ni pa povsem iz trte izvita, saj bi lahko samo ljubljanski in republiški stanovanjski sklad v tem času ob ustrezni finančni podpori dokončala več kot tri tisoč stanovanj, drugi občinski skladi pa bi jih lahko prispevali še vsaj tisoč. Projekti obstajajo, ključno bo v tem času zagotoviti ustrezne finančne vire, da bodo dovolj hitro dokončani.