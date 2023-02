Po mojem smo na točki, ko bodo vlade enkrat letno padale zaradi zdravstva. Mislim, da se premier Golob tega zaveda. Iskreno mislim, da je strateški svet preusmeril k sebi tudi zato, da je usmeril topove od ministra Bešiča Loredana. Tudi v koaliciji mislim, da bodo njega težje napadali kot ministra.

Ukinitev koncesij v zdravstvu? Poskusimo in jih ukinimo, pa se bo zdravstvo sesulo. Treba jih je nadzirati. Vsi vpijejo o koncesionarjih, a večina je koncesijo pridobila pošteno. Tisti, ki je niso, so jo zaradi političnih iger. In temu je treba narediti konec. Sodelujem s kar nekaj koncesionarji, niti enkrat še nisem doživel, da bi se bolnik pritožil nad njimi. Ti so le ljudje, ki delajo pošteno in garajo, ni prav, da se jih vsevprek 'pljuva'.

To je zdaj ena od zadnjih priložnost, da se v zdravstvu kaj spremeni. Že pred leti sem rekel, da je konec, ko zdravniki zaradi razmer ne bodo več hoteli delati. Nihče nas ne bo prisilil, da bi se trudili: ne s plačo ne z bičem. Kot je pred leti rekel moj kolega, ki je šel v Anglijo: 'Bojim se dneva, ko bom prišel ob sedmih v službo, čakal do treh in odšel. Zato grem v tujino.' Ko bo ta miselnost prevladala, bo konec. Takrat nam ne bo več pomagala nobena reforma. Delo