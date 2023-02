Manjše smučišče Platak nad Reko je bilo v nedeljo prizorišče prijetnega in zanimivega športnega dogodka. Zvečer pa je prišlo do strašnega incidenta, ki še vedno pretresa hrvaško javnost. Trije fantje so pred lokalom začeli prikazovati prijeme mešanih borilnih veščin, nato pa postavljanje pred drugimi nadaljevali z driftanjem z BMW-jem po smučišču. Seveda je avto obstal v globokem snegu, najprej so ga hoteli izvleči sami, nato pa so od tamkajšnjih gorskih reševalcev zahtevali, naj jim ga iz snega potegnejo kar z motornimi sanmi. Gorski reševalec je rekel, da tega res ne sme in ne more, eden od fantov pa ga je z enim samim udarcem dobesedno nokavtiral. Obležal je nezavesten. Na pomoč je prišel gost lokala in tudi njega so takoj spravili na tla. Vmes je k sebi prišel gorski reševalec in jih takoj spet dobil po hrbtu, glavi ... Nato so se spravili še na neko žensko in nadaljevali z brcanjem gorskega reševalca, vmes pa se drli, da so oni borci in da bodo že spoznali, kdo da so.

Za medije je spregovoril občan, ki je šel pomagat gorskemu reševalcu. »Človeka so hoteli ubiti! Pretepali so ga kar dvajset minut.« Sam ima zlomljeno roko in ves je v modricah, napadli pa so tudi njegovo partnerico, ki je dobila štiri udarce v glavo, pregled pa je pokazal še na notranjo krvavitev v pljučih. Menda obstaja tudi videoposnetek dogajanja, ki naj bi ga policija preučevala. Oglasil se je tudi načelnik gorskih reševalcev Marko Andrić, ki je bil v lokalu, ko so pred njim napadli njegovega kolega. »Stekli smo ven, kolega sem skušal spraviti v sedeč položaj, takrat pa so ga napadli še enkrat z brutalnim udarcem v glavo. Poklical sem policijo in prvo pomoč. S policije me še do danes niso poklicali, da bi jim kot priča lahko povedal, kaj se je dogajalo. Kolega še ni okreval. Ima močne bolečine v glavi, vrtoglavico in težko govori. Prav grozno je, saj gre za kolega, ki je tega istega dne reševal dve planinki, zvečer pa je bil tako brutalno napaden.«

Res samo kršitev javnega reda in miru?

Po incidentu je sledilo tisto, kar je hrvaško javnost še bolj razburilo od samega brutalnega dogodka. Policija je trojico sicer prijela, a praktično takoj tudi spustila na prostost. Prav tako o incidentu niso poročali v rednih policijskih poročilih, pač pa so splošno izjavo podali šele dva dni kasneje, ko so se o dogodku že razpisali lokalni mediji. Tudi vožnjo z BMW-jem po smučišču obravnavajo zgolj kot komunalni prekršek. S tožilstva so sporočili, da jih policija o dogodku ni obvestila, kar pomeni, da zaenkrat še nikogar ne sumijo kakšnega kaznivega dejanja. S policije so včeraj sporočili, da je hrvaški zavod za sodno medicino poškodbe napadenih označil za lažje.

»Nemogoče je, da bi žrtve lahko pozabile tako strašno fizično izživljanje dobro natreniranih, več kot sto kil težkih fantov nad šibkejšimi od sebe. Da ne govorimo o tem, da je smučišče Platak priljubljena izletniška točka za mlade, otroke in družine. Mnogi tam tudi prenočijo in uživajo v snežni idili,« je zapisal Glas Istre. Trojico napadalcev policija namreč za zdaj obravnava le kot kršitelje javnega reda in miru, češ da poškodbe žrtev niso bile hujše. So pa mediji razkrili identiteto napadalcev, dva sta rekreativna borca mešanih borilnih veščin, tretji pa tekmuje na amaterski ravni in je (bil) član uglednega kluba, ki ga vodi znani hrvaški kickboksar Mladen Kujundžić. Ta se je že oglasil in dejal, da je bilo početje teh fantov povsem nesprejemljivo in da so Tiriela Luko Abramovića že izključili iz kluba.