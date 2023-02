»Do 24. februarja, ko bo minilo natanko eno leto od invazije, nameravamo uvesti deseti sveženj sankcij,« je v Kijevu, kjer se danes mudi skupaj s svojo komisarsko ekipo, povedala Ursula von der Leyen. Poudarila je, da Rusija že plačuje visoko ceno, saj zahodne sankcije spodkopavajo njeno gospodarstvo. Pojasnila je, da cenovna kapica, ki sta jo EU in skupina G7 uvedli na rusko surovo nafto, Moskvo stane 160 milijonov evrov na dan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na skupni novinarski konferenci po dvostranskem srečanju zavzel za hitrejše sprejemanje sankcij proti Rusiji. »Mislim, da nam bo skupaj to uspelo,« je dejal. Rusija mora po besedah von der Leyenove odgovarjati tudi za grozodejstva, ki jih izvaja v Ukrajini. Predsednica komisije je napovedala vzpostavitev mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije, ki bo imel sedež v Haagu in bo usklajeval zbiranje dokazov.

»Izjemen napredek« Ukrajine pri sprejemanju reform

Predsednica komisije je po dvostranskem srečanju z Zelenskim pozdravila »izjemen napredek« Ukrajine pri sprejemanju reform v okviru pristopnega procesa k uniji. O napredku na poti Ukrajine v EU so člani Evropske komisije in ukrajinske vlade govorili tudi na skupnem plenarnem zasedanju, ki je sledilo. Ukrajinski premier Denis Šmihal je po skupni seji dejal, da želi biti Ukrajina do konca leta pripravljena za začetek pristopnih pogajanj, prihodnje leto pa za članstvo v uniji.

Von der Leyenova je glede tega poudarila, da je hitrost napredovanja odvisna od vsake kandidatke posebej, pri čemer je izpostavila dobro organiziranost ukrajinske javne uprave, ki je tudi zelo digitalizirana. Po njenih besedah so reforme, ki jih sprejmejo oblasti, tudi dejansko implementirane.

Eno od ključnih področij za napredek na poti v EU je boj proti korupciji. Von der Leyenova je že po dvostranskem srečanju z Zelenskim izpostavila odziv ukrajinskih oblasti na primere korupcije, ki so s položajev odnesli številne visoke uradnike. Veseli jo pripravljenost in učinkovitost pristojnih ukrajinskih organov pri zaznavanju primerov korupcije. Pozdravila je tudi hiter odziv na politični ravni, da ima boj proti korupciji otipljive rezultate.

EU namerava za obnovo države nameniti milijardo evrov

»Skupaj bomo obnovili to lepo državo,« je še povedala predsednica komisije. Obnova se po njenih besedah začenja s hitrim okrevanjem, čemur namerava EU nameniti milijardo evrov. Komisija je ob tem napovedala nov paket pomoči v višini 450 milijonov evrov na humanitarnem področju in v okviru bilateralnega sodelovanja. EU in partnerske države v energetski skupnosti pa bodo namenile več kot 150 milijonov evrov za nabavo ključne energetske opreme za Ukrajino, je še dejala von der Leyenova. Obenem je napovedala dobavo dodatnih 2400 električnih generatorjev, tako da bo skupno število preseglo 5000.

Bruselj je Ukrajino povabil tudi k sodelovanju v skupni evropski platformi za nakup plina. Ukrajina se bo obenem pridružila več ključnim evropskim programom, med temi bodo programi za enotni trg, pravosodje ter za povezovanje Evrope na področjih energetske, transportne in digitalne infrastrukture. Finančnih prispevkov za sodelovanje ji ne bo treba plačevati.

Komisija in ukrajinska vlada sta se poleg tega dogovorili za enoletno podaljšanje ničelnih carin za ukrajinsko blago. Mobilni operaterji pa so podpisali dogovor o polletnem podaljšanju prostovoljnega sporazuma o brezplačnem mobilnem gostovanju, kar lajša stike ukrajinskih beguncev v EU s svojimi domačimi, ki o ostali v Ukrajini.