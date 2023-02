Komunalno podjetje Velenje je na seji sveta ustanoviteljev predstavnike lokalne skupnosti seznanilo s povišanjem nakupne cene toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Ta se je 1. decembra lani povišala za dobrih 15 odstotkov, po pogajanjih s predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) pa se bo povprečna nakupna cena toplote 1. februarja zvišala še za skoraj 12 odstotkov. Mimogrede, zvišanje cene toplotne energije za slabih 41 odstotkov so v TEŠ uveljavili že s 1. junijem lani, a velenjska komunala celotnega dviga stroškov ni prenesla na uporabnike, pač pa so del krile občine ustanoviteljice.

Iščejo alternative za prihodnost

Poleg dviga cene v TEŠ in naraščajočih cen emisijskih kuponov so pritisk na dvig cene povečevali tudi manjše prodane količine toplote v obdobju tople jeseni in začetka zime ter močno povišani stroški električne energije, zato je dvig cene ogrevanja za uporabnike v Šaleški dolini zdaj neizogiben. Pri gospodinjskih odjemalcih bo cena toplote na položnicah višja za 48 odstotkov. »Ker se lokalne skupnosti zavedamo, da vsakršen dvig cene najranljivejšim skupinam predstavlja veliko težavo, smo pristopili k pospešenemu iskanju optimalnih rešitev pomoči. Želimo vzpostaviti sistem, po katerem bodo do dodatne denarne pomoči upravičeni socialno najbolj ogroženi prebivalci Šaleške doline. Zato bodo lokalne skupnosti 400.000 evrov na leto kot dodatno pomoč namenile najbolj ranljivim skupinam, kar bo posameznemu odjemalcu omililo strošek dviga ogrevanja v višini tudi do 70 odstotkov,« pravi Jasmina Šalamon iz velenjske komunale, kjer ob tem poudarjajo, da ostaja sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini še vedno med cenovno najugodnejšimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Cena kljub dvigu variabilnega dela cene toplote ostaja pod mejo, ki jo določa v vladi sprejeta uredba izpred nekaj dni o oblikovanju cene toplote iz daljinskega okrevanja. »Šaleška dolina je pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga, zato pripravljamo preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja, ki bo v prihodnosti popolnoma neodvisen od premoga. To pomeni, da bo cena za končne uporabnike v prihodnosti pod bistveno manjšim vplivom nakupa emisijskih kuponov, hkrati pa bodo izgube v sistemu zaradi obnove precej manjše,« še poudarjajo v velenjski komunali.