Slog Angele Merkel

Strokovna stilistična komisija pričujoče rubrike n. n. se zadnjih dobrih 15 let ni resneje ukvarjala s kritiko oblačenja svetovnih politikov in zlasti političark, ker je to tekmovanje postalo dolgočasno: na prvem mestu, z zlatim priznanjem za slog oblačenja, je namreč vedno končala nemška kanclerka Angela Merkel s svojim legendarnim oblačenjem kot nemška Mutti, s hlačami in suknjičem kot glavnima elementoma. Toda zdaj je to tekmovanje spet postalo zanimivo: če pogledate včerajšnjo naslovnico Dnevnika, boste videli (fotografija je z uradnega obiska v Zagrebu), da je prvo mesto od Merklove prevzela Nataša Pirc Musar. Nepozabno kanclerko je namreč premagala z njenim orožjem, njenimi idejami in kreacijami, le da še v temnejših tonih.