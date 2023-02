Pogajalski mandat, ki ga je predlagal odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, je parlament sprejel s 433 glasovi za, 61 proti, 110 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. Glavni pogajalec in evroposlanec Sandro Gozi je s tem dobil dovoljenje za začetek pogovorov s Svetom EU, ki je svoj pogajalski mandat sprejel že decembra lani.

V skladu z novimi pravili bi ponudniki oglasov lahko uporabljali le osebne podatke, ki so izrecno zagotovljeni za spletno politično oglaševanje. Mikrousmerjanje, strategija, ki uporablja podatke o potrošnikih in demografske podatke za prepoznavanje interesov določenih posameznikov, tako ne bi bilo več dovoljeno, je sporočil Evropski parlament.

Uvedena bi bila tudi prepoved uporabe podatkov mladoletnih oseb, subjektom s sedežem zunaj EU pa naj bi prepovedali financiranje političnega oglaševanja v EU.

Poslanci so predlagali tudi vzpostavitev spletnega mesta za vse spletne politične oglase in dostop do informacij o tem, kdo financira oglas, o njegovih stroških in izvoru uporabljenega denarja.

Uvedli bi tudi periodične kazni za ponavljajoče se kršitve in obveznost za ponudnike oglaševalskih storitev, da v primeru resnih in sistemskih kršitev za 15 dni prekinejo svoje storitve pri določenem naročniku.