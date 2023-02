Pooblaščena skupina je na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) pregledala primer ruskih agentov, ki sta v Sloveniji delovala z argentinskimi potnimi listi, ob tem pa je njene člane posebej zanimalo, zakaj je informacija prišla v javnost in kako je do tega prišlo.

Po številnih medijskih objavah v zvezi s poslovanjem Gen-I na Balkanu, ki imajo lahko škodljive posledice za interese države, so pooblaščeno skupino zanimale aktivnosti in ugotovitve agencije v zvezi s tem, so dodali v DZ. Skupina je sprejela tudi sklep, da agencija o svojih ugotovitvah Knovsu poroča v obdobnih poročilih.

Direktor agencije Joško Kadivnik je po nadzoru članom komisije predstavil še tehniko, s katero Sova pridobiva informacije v skladu z zakonskimi pooblastili, so še zapisali v sporočilu za javnosti.

Nacionalni preiskovalni urad je na podlagi podatkov Sove v skladu z usmeritvami tožilstva decembra lani pridržal tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Agenta so prijeli v pisarni v poslovni stavbi v Ljubljani. Sodišče je zanju odredilo pripor, grozi jima do osem let zapora.