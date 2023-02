V NSi so pred dnevi zaradi ukinitve muzeja slovenske osamosvojitve oziroma združitve z muzejem novejše zgodovine pripravili interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Ker lahko interpelacijo vloži najmanj deset poslancev, poslanska skupina NSi pa jih šteje osem, je stranka predlog interpelacije v sopodpis poslala tudi opozicijski SDS, ki ima v državnem zboru 27 poslancev, ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Zadnja sta že potrdila, da svojih podpisov ne bosta prispevala.

Odločitev o podpori interpelaciji v NSi sicer pričakujejo do petka, medtem pa so v SDS danes sporočili: »Predsedniku NSi Mateju Toninu in generalnemu sekretarju NSi Robertu Ilcu smo na sestanku sporočili, da bomo v poslanski skupini SDS podpise pod interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko posredovali sočasno ob njihovem posredovanju podpisov vseh poslancev NSi za interpelacijo zoper vlado.«

V NSi ne izključujejo podpore nezaupnici vladi

Največja opozicijska stranka je s postavitvijo ultimata NSi postavila v neugoden položaj. Po eni strani so v SDS unovčili dejstvo, da so krščanski demokrati šli v interpelacijo, ne da bi sploh imeli zagotovljenih dovolj podpisov, po drugi pa se zastavlja vprašanje, kako smiselno bi bilo interpelirati posameznega ministra, če bi se opozicijski stranki hkrati poenotili, da obstajajo razlogi, da se interpelira celotno vlado. »V Novi Sloveniji besedila interpelacije o delu vlade nismo prejeli, zato se do predloga ne moremo opredeliti. Podpore predlogu ne izključujemo. Pomembno pa bo, koga bodo v SDS predlagali kot kandidata za novega predsednika vlade ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici aktualni vladi,« so se na potezo SDS odzvali v NSi.

V NSi potrebujejo glasove SDS, po tem ko je pred časom v javnost prišlo pismo predsednika krščanskih demokratov Mateja Tonina, v katerem se je distanciral tako od SDS kot od vlade Roberta Goloba. V pismu članom stranke je Tonin med drugim zapisal, »da NSi ostaja pod nenehnimi napadi in neutemeljenimi obtožbami s strani največje opozicijske stranke« in »da je mnoge tako na levi kot na desni strah, zato napadi prihajajo z obeh strani«. Prvak NSi je prav tako poudaril, »da Nova Slovenija ne vidi možnosti za sodelovanje v vladi Roberta Goloba«, saj »da ta tepta temeljne vrednote osamosvojitve« in »brezglavo viša davke, uvaja uravnilovko, uničuje gospodarstvo in z metodami centralnega planiranja želi rešiti sistem slovenskega državnega zdravstva«. Tonin je še ocenil, da »vsak dan postaja bolj očitno, da je NSi edina resna alternativa za prihodnost«.

Med ideološkim in strokovnim

NSi v predlogu interpelacije proti ministrici za kulturo Asti Vrečko očita vodenje kulturne politike, ki naj bi bilo v nasprotju s slovensko ustavo, ter kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine in strategije kulturne dediščine za obdobje med letoma 2020 in 2023. Predlagatelji interpelacije trdijo, da ministrica za kulturo s svojimi dejanji dokazuje, da ni sposobna nepristransko presojati o zgodovinskih procesih osamosvajanja, ki jih dojema izrazito ideološko obarvano in zaznamovano s svojim političnim prepričanjem, s čimer naj bi ogrožala celo ugled Slovenije v tujini.

»Glede interpelacije lahko rečem le to – jaz lahko razpravljam o muzejih več kot en dan. Tako da se interpelacije veselim, da lahko predstavim vse strokovne argumente,« je tovrstne očitke zavrnila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Njen strankarski kolega, poslanec Levice Miha Kordiš, pa je glede opozicijskega nasprotovanja ukinjanja muzeja osamosvojitve zapisal, da so nekateri projekt odcepitve Slovenije od Jugoslavije izkoristili za plenjenje nekdaj družbenega bogastva. »Zakaj taka histerija desnice, da maha celo z interpelacijo ministrice za kulturo in kriči o izdajalstvu? Ker bi razredno resnico na vse kriplje pometala pod nacionalistično mitologijo.«