Kot je po seji vlade na novinarski konferenci poudarila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, položaj sodnikov in tožilcev nikakor ni ustrezen. »Zaradi nesorazmernega usklajevanja v zadnjih petnajstih letih so se plače sodnikov realno znižale za okoli pet odstotkov, plače tožilcev pa za celo 11 odstotkov. Na neustreznost nas žal opozarjajo že tudi mednarodne institucije. Slovenski sodniki in tožilci in sodniki so med najslabše plačanimi v evropskem prostoru,« je dejala. Zato si po njenih besedah na vladi prizadevajo, da bi težavo čimprej omilili in našli dolgoročno in sistemsko rešitev. »Istočasno želimo predlog začasnih dodatkov, s katerimi bi v prvem koraku to situacijo vsaj delno omilili do sprejetja sistemske plačne reforme, ponovno preučiti v luči nekaterih odprtih vprašanj, na katera je opozorila zakonodajno-pravna služba DZ,« je pojasnila. »Naš namen je zagotoviti, da bo pravna podlaga za nameravano začasno ureditev plačnega položaja sodnikov in tožilcev do sistemske reforme nedvomno pravno ustrezna in tudi ustavno-pravno skladna,« je še dejala in še enkrat poudarila, da do umika predloga prihaja zgolj zaradi vprašanj okoli ustavnopravne skladnosti predloga.

Dodatek bi prejemalo 1093 sodnikov in tožilcev

Da bodo funkcionarji v pravosodnem sistemu prejemali mesečni dodatek k plači v višini 600 evrov bruto, je sicer na seji občnega zbora Slovenskega sodniškega društva v začetku januarja napovedal predsednik vlade Robert Golob.

Po ocenah, ki jih je sporočilo ministrstvo, bi ta dodatek prejemalo 1093 sodnikov in tožilcev, finančni učinek začasnega ukrepa pa je na letni ravni ocenjen na 9,1 milijona evrov.