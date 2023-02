Letala so na prvih letošnjih skupnih južnokorejsko-ameriških vojaških vajah preletela Rumeno morje med Korejskim polotokom in Kitajsko. V vajah so sodelovali težki bombniki dolgega dosega B-1B, lovci ameriških zračnih sil F-22 s tehnologijo stealth, s pomočjo katere so nevidni za radarje, in južnokorejska bojna letala F-35.

Vaje so pokazale »pripravljenost in sposobnost ZDA, da zagotovijo široko, močno in verodostojno odvračanje od jedrskih in raketnih groženj Severne Koreje,« je dejal vir na ministrstvu.

Tiskovni predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva se je odzval z besedami, da bi ZDA lahko »sprožile obsežno konfrontacijo« s Pjongjangom in da bi se nanjo najostreje odzvali. Dodal je, da sta Seul in Washington z ukrepi za okrepitev skupnih vaj »presegla skrajno mejo«, poroča severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Okrepitev skupnih vojaških vaj Washingtona in Seula ter nameščanje strateškega orožja v regiji pomeni »govoriti o uporabi jedrskega orožja proti Severni Koreji«, je severnokorejsko zunanje ministrstvo zapisalo v izjavi, ki jo je objavila KCNA.

Opozorili so, da bo Severna Koreja »na jedrski napad odgovorila z jedrskim orožjem, na popolno konfrontacijo pa s popolno konfrontacijo". Ponovili so še, da jih "ne zanimajo stiki ali dialog z ZDA, dokler bodo nadaljevale svojo sovražno politiko«.

Skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje vedno naletijo na oster odziv Pjongjanga z grožnjami in lastnimi vojaškimi vajami, saj v njih vidi priprave za morebitno invazijo.

Vaje sta Seul in Washington izvedla dan po tem, ko sta ameriški obrambni minister Lloyd Austin in njegov južnokorejski kolega Lee Jong-sup v Seulu napovedala okrepljeno varnostno sodelovanje proti Pjongjangu. Dogovorila sta se, da bosta državi zaradi »nenehnih provokacij« Pjongjanga, vključno z nedavnim vdorom brezpilotnega letala, »razširili in okrepili raven in obseg« svojih skupnih vojaških vaj.

Po letu, v katerem je Pjongjang razglasil svoj status jedrske sile za »nepreklicnega« in kljub mednarodnim sankcijam izvedel rekordno število preizkusov orožja, želi Seul prepričati svojo vse bolj zaskrbljeno javnost, da je zavezanost Washingtona njegovi obrambi trdna.