V petek bo več jasnine na zahodu, na vzhodu pa bo več oblačnosti. Zjutraj bo ponekod na Primorskem pihala šibka burja, ki bo dopoldne ponehala. Čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, drugo bo precej jasno. Pihal bo severni veter, na Primorskem burja. V nedeljo bo večinoma oblačno in bolj hladno.

Vremenska slika: Nad Atlantikom in zahodno Evropo vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo pa je ciklonsko območje. K nam v nižjih zračnih plasteh z vetrovi zahodnih smeri priteka razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas pretežno oblačno, možne bodo občasne padavine, deloma plohe. Drugod bo dokaj jasno. Na območju severnega Jadrana bo večji del dneva pihal veter zahodnih smeri, v krajih vzhodno od nas pa se bo veter popoldne obrnil v severno smer. V petek bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, možne bodo rahle padavine. Več oblačnosti bo občasno tudi v krajih severno od nas. Drugod bo večji del dneva sončno. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Priporoča dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.