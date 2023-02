Opozorila o zimskih razmerah so bila izdana za območje, ki se razteza od meje zahodnega Teksasa z Mehiko prek Oklahome, Arkansasa in Louisiane, do zahodnega Tennesseeja in severnega Misisipija. Po napovedih meteorologov so se čez dan na številnih območjih pojavljale padavine, vključno z mrzlim dežjem in snežno brozgo.

Do srede opoldne je bilo v ZDA odpovedanih 2300 letov, Tri četrtine letov so odpovedali z letališča Dallas-Fort Worth in več kot dve tretjini letov z letališča Dallas Love Field.

Številni leti so bili odpovedani tudi na drugih letališčih, med drugim v San Antoniu, teksaški prestolnici Austin in Nashvillu v Tennesseeju. Že v torek so odpovedali 2000 letov, v ponedeljek pa 1100.

Zaradi neurja ekipa košarkarske lige NBA Detroit Pistons po ponedeljkovi tekmi proti Dallas Mavericks ni mogla odleteti domov, liga NBA pa je v sredo zvečer prestavila domačo tekmo Pistonsov proti Washington Wizards.

Številne šole v Arkansasu bodo zaprte tudi danes, prav tako tudi po Teksasu in Tennesseeju.

V Teksasu je bilo v sredo popoldne brez elektrike več kot 350.000 odjemalcev, saj so zaledenela drevesa pretrgala žice daljnovodov. Več kot polovica teh izpadov je bila v Austinu.

Na teksaških cestah je zaradi ledu od ponedeljka umrlo šest ljudi, reševalci pa so morali posredovati v več sto nesrečah. Zaradi spolzkih cest so izredne razmere tudi v Arkansasu.