Končan je zimski prestopni rok v največjih evropskih nogometnih ligah. Nesporni prvak prestopnega roka je londonski Chelsea, ki je sicer v angleškem prvenstvu šele deseti in daleč od mest, ki vodijo v evropska tekmovanja. Potem ko je Roman Abramovič po 19 letih moral zapustiti Stamford Bridge, novi lastnik, Američan Todd Boehly, na veliko kupuje igralce.

Chelsea štirih igralcev ne more registrirati za ligo prvakov

Chelsea je za sedem zimskih okrepitev zapravil 329 milijonov evrov, skupno pa je v sezoni 2022/23, ko dodamo še poletni prestopni rok, za nakupe igralcev plačal 611 milijonov evrov. Vsota je svetovni rekord, ki jo je klub namenil za nakupe igralcev v eni sezoni. Za primerjavo: vsi klubi nemške bundeslige so skupaj zapravili manj denarja. Zadnji dan prestopnega roka je Chelsea zrušil rekord angleške lige po višini odškodnine za enega igralca. Za 22-letnega Argentinca Enza Fernandeza, ki je navdušil na svetovnem prvenstvu v Katarju, je Benfici plačal 121 milijonov evrov. Pred tem je bil rekorden prestop Jacka Grealisha iz Aston Ville v Manchester City za 117,5 milijona evrov. Fernandez je lani poleti prišel v Benfico za 14 milijonov evrov, vendar zaslužek od prodaje, ki je 107 milijonov evrov, ne bo pripadel le portugalskemu klubu, ampak bo 30 milijonov prejel tudi njegov matični klub River Plate.

Trener Chleseja Graham Potter bo imel veliko dela, da nove igralce uigra, obenem bodo težave v ligi prvakov. Za elitno evropsko tekmovanje, v katerem bo Chelsea v osmini finala igral z Borussio Dormund, bo lahko prijavil le tri okrepitve. Po pravilih Uefa klub za izločilne boje v evropskih tekmovanjih lahko registrira največ tri nove igralce. To pomeni, da so v prednosti Portugalec Joao Felix (za pol leta posoje bodo Atleticu Madrid plačali 11 milijonov evrov), Ukrajinec Mihajlo Mudrik in Argentinec Fernandez. Ostali štirje bodo gledali tekme lige prvakov s tribune, čeprav sta prestopa Francoza Benouta Badiashileja in Angleža Nonija Mandukeja peti in šesti najdražji v letošnji zimi.

Chelsea, ki ima šest naslov angleškega prvaka in dve lovoriki v ligi prvakov, je za odškodnino 12 milijonov evrov zapustil Brazilec z italijanskim potnim listom Jorginho, ki bo kariero nadaljeval na drugem koncu Londona pri Arsenalu, vodilni ekipi angleškega prvenstva. Tik pred odhodom v Chelsea je bil tudi Maročan Hakim Ziyech, a je njegov prestop v PSG, ki bi bil vreden 39 milijonov evrov, menda preprečila administrativna napaka, saj londonska ekipa ni pravočasno poslala vseh dokumentov. Jezni Parižani razmišljajo o tožbi. Izmed največjih klubov Real Madrid, Manchester City in Barcelona sploh niso bili dejavni na zimski tržnici. V Madridu so prepričani, da novi igralci ne morejo dvigniti kakovosti ekipe, preden se ne uigrajo s soigralci, zato stavijo na poletno tržnico.

Nik Prelec iz Avstrije na Sardinijo za 1,3 milijona evrov

Izmed slovenskih igralcev je bila največja odškodnina plačana za Nika Prelca. Italijanski drugoligaš Cagliari s Sardinije je za 21-letnega napadalca nakazal Tirolu iz Innsbrucka 1,3 milijona evrov. Prelec, ki je lani spomladi pol sezone v glavnem sedel na klopi Olimpije, je jeseni v dresu Tirola dosegel šest golov na 15 tekmah. Izmed slovenskih klubov je največji prestop uspel Muri, ki je obetavnega 19-letnega Tia Cipota prodala v italijanskega prvoligaša Spezio za 700.000 evrov, a vsota glede na bonuse lahko naraste krepko čez milijon evrov. Slovenski klubi lahko nove igralce registrirajo do 15. februarja.