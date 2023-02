Papež Frančišek je v torek začel svoj obisk Afrike z dvema postajama. V teh dneh je v Demokratični republiki (DR) Kongo, jutri bo šel še v Južni Sudan. Po prihodu v 15-milijonsko Kinšaso je imel ob predsedniku Konga Felixu Tshisekediju govor množici, v katerem je obsodil tuje izkoriščanje naravnih bogastev. »Roke stran od Afrike ... Afrika ni le rudnik, ki ga je treba izprazniti,« je dejal, ljudem pa, da so »neskončno veliko bolj dragoceni kot katero koli naravno bogastvo«. Predvsem se je lotil škandaloznega dejstva, da je v DR Kongo, ki ima veliko bogatih rudnikov in toliko plodne zemlje, takšna revščina, saj ima povprečen prebivalec na voljo le dva evra na dan. »Ta država, ki so jo tako zelo izropali, ni imela koristi od svojih velikih naravnih bogastev,« je dejal. Sledil je glasen aplavz. DR Kongo ima največja nahajališča diamantov, zlata, bakra, kobalta, kositra, tantala in litija na svetu.

Ko se je pred prihodom v Kinšaso peljal po aveniji Lumumba, ki vodi z letališča, so ga pričakale množice katoličanov, ki so plesale in pele. Vsaj milijon ljudi pa se jih je zbralo pri maši, ki jo je imel 86-letni Frančišek včeraj na letališču Ndolo, osem kilometrov od Kinšase, glavnega mesta DR Kongo, v katerem je polovica od 100 milijonov prebivalcev katoličanov, kar je največ od afriških držav. Med mašo je papež goreče pozival k miru. Strah pred novim izbruhom državljanske vojne je velik, potem ko že nekaj časa na vzhodu države potekajo spopadi med milicami, zato papež ne bo šel tja, kar obžaluje.

Poljubljanje nog za mir

Papež bo k miru in spravi pozival tudi v Južnem Sudanu, najmlajši državi na svetu, ki se je leta 2011 odcepila od Sudana in kjer je potekala dolga državljanska vojna. Leta 2019 je papež v Vatikanu poljubljal noge političnim voditeljem Južnega Sudana, samo da bi jih prepričal o koncu nasilja.

V obeh državah so politične razmere zaradi etničnih konfliktov še naprej zelo zapletene, v obeh se kljub uradno končani krvavi državljanski vojni nadaljuje nasilje. V Kongu je v zadnjih 30 letih nasilne smrti umrlo več milijonov ljudi, po ocenah Združenih narodov pa je svoje domove moralo zapustiti šest milijonov ljudi.

Prihodnost Cerkve je v Afriki

V intervjuju za britanski radio BBC je papež dejal, da število katoličanov v Afriki narašča, in dodal: »Tu je prihodnost Cerkve.« Že vsak peti katoličan je danes iz Afrike, kjer tudi ni pomanjkanja duhovnikov, tako da marsikje v zahodni Evropi mašujejo temnopolti duhovniki. Katoliška cerkev ima v Afriki tudi izjemno pomembno družbeno funkcijo s svojimi bolnišnicami, šolami in pomočjo revnim. Pri tem so pomembni tudi slovenski misijonarji in misijonarke s Pedrom Opeko na čelu. Katoliška cerkev v Sloveniji pa pogosto zbira prispevke vernikov za misijone v Afriki.