Mette Vedsø: 130 utripov na minuto (Miš založba)

Ko se srednješolka Pi pred pomembno predstavitvijo pri uri angleščine zgrudi, za nekaj kratkih trenutkov izgubi zavest, a v tem času se spremeni vse. Krčevit strah, ki jo je grabil že dolgo, se izrazi v hudem napadu panike, katere okrevanje zaznamujejo dobronamerni, a nerazumevajoči bližnji, za dragoceno pomoč pa se po drugi strani izkažejo sosede, ki Pi odprejo drugačen pogled na svet. Spremno besedo k nagrajenemu romanu danske pisateljice Mette Vedsø je prispevala terapevtka dr. Barbara Kreš.

Andrzej Sapkowski: Meč usode (Mladinska knjiga)

Svetovni fantazijski fenomen Veščec je serija šestih knjig in več kratkih zgodb o Geraltu, enem zadnjih ljudi, ki so izurjeni za lovljenje in ubijanje pošasti. V fantazijskem svetu, ki ga je sredi osemdesetih osnoval večkrat nagrajeni poljski kralj znanstvenofantastične literature Andrzej Sapkowski, med ljudmi namreč živijo tudi pošasti. O mračnih dogodivščinah plavolasega junaka, čigar pomoč potrebujejo bitja po vsem Kontinentu, od leta 2019 Netflix snema priljubljeno nanizanko The Witcher.

Sophie Daull: Na perišču (Založba Malinc)

Dela francoske igralke, plesalke in pisateljice Sophie Daull so znana po avtobiografski noti, prek katere avtorica ubeseduje skrajne bolečine svojega življenja: prvenec iz leta 2015 je začela pisati teden dni po nenadni smrti šestnajstletne hčerke, v drugem romanu pa je skušala priti do dna smrti svoje mame, ki je bila umorjena. Tokratna knjiga je njeno tretje delo, s katerim med drugim odpira nekatera večna vprašanja: »Je kesanje dovolj za odpuščanje? Ali pa je maščevanje edina prava pot?«

Mel Thompson: Azijske filozofije (Založba Pivec)

Katere so najvidnejše in najvplivnejše azijske religije oziroma filozofije in kako se odražajo v sodobnih azijskih družbah? Mel Thompson, ki je specializiran za področje filozofije, religije in etike, je napisal delo, v katerem predstavlja filozofske tradicije in doktrine, od hinduizma, budizma in daoizma do konfucijanstva ter drugih. Delo je namenjeno tistim, ki želijo bolje razumeti filozofske, religijske in politične sisteme, ki pomembno sooblikujejo globalne kulturne ter politične tokove.

Dominique Fortier: Papirnata mesta (Cankarjeva založba)

Večkrat nagrajena kanadska pisateljica Dominique Fortier se slovenskim bralcem predstavlja s kratkim poetičnim romanom, v katerem prepleta avtobiografsko zgodbo z biografijo Emily Dickinson, največje ameriške pesnice, ki je bila v času svojega življenja skoraj povsem anonimna. Njeno postopno umikanje iz grobega sveta v samoto lastne sobe ponuja izhodišča za vprašanja o tem, kaj nam pomeni dom, kako ga naselimo in kako on naseli nas, obenem pa delo govori o svobodi in moči pesniške ustvarjalnosti.