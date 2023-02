Nastavili direktorja, nato SiDG prepustili SDH

Golobova vlada je kmalu po prevzemu oblasti napovedala, da bo upravljanje družbe Slovenski državni gozdovi prenesla na Slovenski državni holding. Toda tik preden je to storila, je razrešila nadzornike in imenovala novo vodstvo državnega gozdarskega podjetja, namesto da bi to prepustila njegovemu novemu upravljalcu.