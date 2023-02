V Gorenji vasi odprli Hišo generacij

Pod okriljem Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so v Gorenji vasi odprli Hišo generacij, kjer bodo izvajali programe začasne namestitve in dnevnega varstva. S širitvijo ponudbe socialnovarstvenih storitev želijo starejšim omogočiti, da bi lahko čim dlje ostali v domačem okolju.