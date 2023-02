Zaživela so tudi manjša smučišča

V Sloveniji je še nekaj smučišč z eno žičniško napravo, zaradi milih zim pa se pogosto znajdejo na robu preživetja in samo smučarskim zanesenjakom se gre zahvaliti, da še obratujejo. Taka sta denimo Španov vrh nad Jesenicami in smučišče v Mojstrani, kjer so napravi zagnali minuli konec tedna in tako polno pripravljeni pričakali zimske počitnice.