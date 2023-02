Tako tudi nekateri, ki so sicer blizu vladajoče opcije, pogrešajo nekdanjega zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja. Bil je človek terena in je večkrat dvignil telefon ter direktorje zdravstvenih domov in druge povprašal, kakšno je kaj stanje »tam doli«. Minister Danijel Bešič Loredan pa, kot se zdi, deluje ravno nasprotno. Z ministrskega prestola v rokah obrača različne analize zdravstvenega sistema ter se izgublja v gori dokumentov in izračunov. To je sicer lahko tudi koristno, vendar to brez posebnih rezultatov počne že osem mesecev, zato bi bil čas, da stvari premakne z mrtve točke. Obljube o tem, da bomo v enem mesecu vsi prišli do specialista, da v zdravstvu ne bo več dvoživk, da bomo jasno razmejili javno in zasebno, so le črke na papirju, od katerih bolniki, ki so navsezadnje tudi volivci, nimajo prav ničesar. x Nedeljski dnevnik