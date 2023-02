Zdaj, po 23 letih, je javnost postala pozorna na patra Rupnika in njegovo Prešernovo nagrado zaradi spolnih zlorab. A če so te zlorabe sramota za Prešernovega nagrajenca, so okoliščine takratne podelitve osramotile Prešernovo nagrado. V javnosti je zraslo prepričanje, da mora Rupnik nagrado vrniti. Enako je presodila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko in Rupnika pozvala, naj nagrado vrne. Ministrica pa je pristojna uradna oseba za uradno ugotovitev, da je bila podelitev Prešernove nagrade Marku Rupniku groba kršitev. In po tem lahko Svetlana Makarovič z mirno vestjo sprejme nagrado, ki si jo je zaslužila in jo je morala odkloniti pred 23 leti. Ni ji treba čakati, da se bo perverzni pater prej odpovedal svoji, ki so mu jo takrat prigoljufali.

Kdor je bil v Benetkah v doževi palači, je lahko videl serijo portretov· vseh dožev, samo v enem okviru je namesto portreta napis: Tu je mesto za Marina Faliera, ki je bil obsojen kot veleizdajalec. Kaj je nauk te zgodbe? Marino Faliero (ali po beneško Marin Falier) je seveda bil dož, toda ne zasluži, da bi kazali njegov obraz. Na enak način se lahko elegantno prikažejo nagrajenci, častni meščani, častni doktorji itn., za katere se potem izkaže, da si te slave niso zaslužili. Med portreti dožev je sramota samo Marin Falier, naj bo med Prešernovimi nagrajenci samo Marko Rupnik.

Božidar Debenjak, Ljubljana