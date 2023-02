Ta ideja je naše uredništvo navdihnila in ni rečeno, da ne bomo kmalu uvedli drevesnega števca, tako kot smo imeli v času epidemije koronaštevec. Seveda bi sedaj šteli posekana drevesa. Vemo tudi, kdo bi to lahko počel – Milan Krek, ki je na NIJZ tako uspešno štel covidne bolnike, bi lahko vso tisto tehnologijo prilagodil štetju padlih dreves. Nujno pa bi morali vpeljati tudi klicni center, kjer bi nadobudni študenti arboristike razjarjenim meščanom razlagali, kaj je to pomladitev gozda in kako se po Rožniku pasejo glive. Le tako bi v mestu lahko zagotovili drevesni mir.