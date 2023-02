Slovensko moško teniško reprezentanco ta konec tedna čaka dvoboj v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala proti Turčiji, ki ga bodo jutri in pojutrišnjem igrali na trdi podlagi v Enka Sports Klubu v Carigradu. Slovenska ekipa se v enem največjih mest na svetu pripravlja od ponedeljka, v celoti pa se je zbrala v torek, ko sta se vsak s svojega konca sveta reprezentanci pod vodstvom Grege Žemlja pridružila Matic Križnik in Sebastian Dominko. Prvi je uspešno nastopal v mladinski konkurenci na OP Avstralije, kjer se je med dvojicami uvrstil v polfinale, Dominko pa je v Carigrad pripotoval iz ZDA. Izpostaviti kaže, da se po daljši odsotnosti zaradi poškodbe v reprezentanco vrača Blaž Rola, slovenski dres pa v Turčiji nosita še Bor Artnak in Jan Kupčič.

Zadnji dvoboj je Slovenija v Davisovem pokalu igrala septembra v Portorožu, ko sta slovenski dres kot aktivna igralca zadnjič nosila Aljaž Bedene in Blaž Kavčič. Ljubljančana sta se od reprezentance poslovila zmagovito, saj je Slovenija pred številnimi gledalci s 4:0 premagala Estonijo.

»Artnak, ki je kot najvišje uvrščen Slovenec na lestvici ATP na 681. mestu, je zelo nepredvidljiv igralec, ki lahko ob pravi motivaciji preseneti tudi precej višje postavljene tekmece. Dominko je zelo neugoden igralec na hitrih podlagah, saj je levičar in telesno visok, hkrati pa je zaradi študija v ZDA v tekmovalnem pogonu. Rola se vrača po poškodbi kolena, zato je precej nazadoval na lestvici, 1121. mesto zagotovo ni njegova realna vrednost,« je na tiskovni konferenci pred odhodom v Turčijo izpostavil Grega Žemlja ter dodal: »Zavedamo se, da je Turčija favorit, a hkrati vemo, da imamo igralce, ki so sposobni zmagati. Veliko bo odvisno od vzdušja v ekipi. Tudi motivacija bo vrhunska, saj si vsi želimo po dolgem času zmagati v gosteh.«

Slovenija in Turčija se bosta pomerili na tretjem medsebojnem dvoboju, oba dosedanja pa je dobila Slovenija. Na prvem je leta 1993 v Zambiji prepričljivo zmagala s 3:0, tvorca uspeha pa sta bila Blaž Trupej in Marko Por. Precej bolj izenačeno je bilo leta 2018 v Portorožu, kjer je Aljaž Bedene dosegel dve posamični zmagi, odločilno točko za zmago s 3:2 pa je prispeval Nik Razboršek. Turški kapetan Alaatin-Bora Gerceker bo lahko računal na vse svoje najboljše igralce. Altug Celikbilek, ki je pred petimi leti že igral proti Sloveniji v Portorožu, kjer je tudi večkrat tekmoval na turnirju serije challenger, je 205. igralec na lestvici ATP, Cem Ilkel 304., Ergi Kirkin 378., v ekipi pa sta še Yanki Erel (493.) in Sarp Agabigun (949.).