Kristjan Čeh je lani pri komaj 23 letih prvič postal svetovni prvak v metu diska in tudi najboljši športnik Slovenije za minulo leto po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Začetek letošnjega leta je preživel v Estoniji, kjer je njegova osrednja baza za treninge. V domovini svoje partnerice Anne Marie Orel je dnevno sodeloval s trenerjem Gertom Kanterjem, nekdanjim olimpijskim prvakom v metu diska. Ta želi atleta iz Podvincev voditi do svetovnega rekorda, ki ima med atletskimi disciplinami najdaljšo brado.

Estonija je moj drugi dom, pravi Čeh, ki v Talinu lahko trenira v treh zaprtih dvoranah, v Sloveniji te možnosti nima. »V dvoranah imam betoniran krog, mečem lahko različna kovinska orodja, na voljo so dobri fitnesi. To je vse, kar pozimi potrebujem za dober trening,« pojasnjuje Kristjan Čeh, ki bo 17. februarja dopolnil 24 let, kar so za metalce diska še vedno zelo mlada leta. »Če primerjam formo iz enakega obdobja lani z letošnjo, sem bolje pripravljen, napredek v tehniki je viden. Tudi močnejši sem, čeprav sem nekaj kilogramov lažji. Vse gre v pravo smer,« je z opravljenim po koncu lanske sezone zadovoljen Čeh.

Vsak dan natančno načrtovan

Podvinčan trenira vsak dan in poudarja, da to zelo rad počne. »Mislim, da je skrivnost uspeha prav v tem, da uživaš v delu, ki ga opravljaš. Tako je vse lažje.« Z življenjsko sopotnico in metalko kladiva Anno Mario Orel živi povsem športu predano življenje: »Na tej ravni je potrebnega veliko odrekanja, treningi in vse drugo, kar spada zraven, od medijskih do sponzorskih obveznosti, vzame veliko časa. Proste ure, ki ostanejo, so namenjene počitku in regeneraciji. Vse je natančno načrtovano, vse je tempirano. Trening zjutraj, potem kosilo, kakšni opravki pred krajšim počitkom, drugi trening popoldan in večerja pred spanjem. Naslednji dan je spet isti.« Ko je doma v Podvincih, nima veliko časa za delo na kmetiji, ki ga zelo veseli. »Časa je res malo, tudi tu treniram dvakrat na dan, oglasiti se moram pri sponzorjih in tako teden ali dva, kolikor sem v Sloveniji, hitro mineta. Da bi v Slovenijo prihajal večkrat, si v obdobju priprav na sezono ne morem privoščiti, ker pot iz Talina vzame skoraj ves dan. Doma si poskušam vzeti čas za odmor, a tega je res malo,« pravi Čeh, ki v Estonijo največkrat potuje z zagrebškega letališča.

Na Ptuju je že nekaj časa zelo popularen, kar 206 centimetrov visok atlet pa tudi v Talinu pritegne številne poglede. »V Estoniji me poznajo tudi zaradi mojega trenerja, ki ima tam zaradi vseh svojih uspehov poseben status,« opisuje razloge za svojo prepoznavnost na Baltiku metalec diska, ki so ga tuji novinarji označili za supermana atletike. Kanter je na treningih metov s slovenskim varovancem vsak dan, tudi vaje z utežmi Čeh pogosto opravi pod budnim očesom 43-letnika. »Ko sem v Sloveniji, treniram večinoma sam in po Gertovem načrtu. Tu in tam mu pošljem kakšen video, da se pogovoriva o morebitnih napakah v tehniki meta,« o odnosu s trenerjem, s katerim imata sklenjen ustni, džentelmenski dogovor, razlaga Čeh.

Opravičilo Ptujčanom

Pred dnevi se je 23-letnik za tri tedne odpravil na priprave na Tenerife (skupaj s partnerico Anno Mario Orel in trenerjem Gertom Kanterjem), v Slovenijo pa se bo vrnil 21. februarja, ko bo že konec pustovanja na Ptuju. »Fašenka (pustni čas, op. p.) za mene znova ne bo, kurent sem bil nazadnje pred dvema letoma. Ampak tako je v športu, kariera pač ne traja vse življenje, za kurentovanje pa bo še čas. Upam, da mi bodo Ptujčani oprostili, da me zdaj ne bo, bom pa tam zagotovo po koncu kariere. Priprave na Tenerifih so najpomembnejši del treninga pred sezono, takrat vse posvetiš le temu. Lahko bom metal na prostem, kar v Estoniji in na Ptuju v tem obdobju leta ni možno,« priznava Čeh.

V zimski sezoni metalca diska, ki je lani na veliki sceni klonil zgolj na evropskem prvenstvu, na katerem je osvojil srebrno kolajno, čakajo tri tekme. V poletni sezoni bo avgusta v Budimpešti branil naslov svetovnega prvaka, tudi v diamantni ligi želi obraniti lansko skupno zmago.