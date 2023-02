#intervju Goran Tomčić, participativni umetnik: Nasprotovanje elitizmu v umetnosti

Hrvaški ustvarjalec Goran Tomčić izhaja iz participativne umetnosti, ki poskuša preseči ločnico med avtorjem in občinstvom. S projektom Pompom Nets, ki ga do 8. februarja 2023 izvaja v prostorih asociacije za interdisciplinarno umetnost in neodvisno produkcijo Cirkulacija 2, vzpostavlja skupnostno prakso izdelovanja mrež s pompomi (cofi). Sproti izdeluje začasno strukturo, podobno mreži, ki jo plete iz vrvic, na katere različni udeleženci šivajo akrilne pompome. Ob skupnem ročnem delu vznikajo pogovori. Stkejo se medosebne vezi.