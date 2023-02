Do zadnje strani: Brbotanje v podpodju

Obskurni naslov te knjige je ime moškega lika, ki ne zveni preveč francosko. Pravzaprav tudi tema ni preveč francoska, subkultura, še posebej tista glasbena iz 70. in 80. let, je bližja anglosaksonski književnosti, še posebej v tako neposredni, surovi inačici, kot je ta. Ni za lepe duše, res ne. In to je šele prevod prvega dela, še dva bosta izšla letos in prihodnje leto.