V prometni nesreči v Kranju umrl voznik osebnega vozila

Na Stari cesti v Kranju se je okoli 12.10 zgodila huda prometna nesreča, v kateri je po trčenju v avtobus umrl voznik osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Voznik avtobusa in potnica sta se lahko poškodovala. Cesta je bila za ves promet zaprta do 15.15, obvoz pa je bil urejen.