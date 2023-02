Vodja stranke ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega David Arahamija je na družbenih omrežjih sporočil, da so poleg doma Arsena Avakova preiskali tudi dom oligarha Igorja Kolomojskega. Dodal je, da so racije izvedli tudi na davčnih uradih in odpustili več carinskih uradnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelsko-ciprski oligarh Kolomojski, ki ga preiskujejo že od lani, je osumljen prisvajanja naftnih proizvodov v vrednosti 930 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 59-letnemu oligarhu so že novembra lani zasegli njegove deleže v ukrajinskih naftnih in plinskih podjetjih. Čeprav je dolgo veljal za podpornika Zelenskega, se je ta v zadnjem času od njega distanciral in naj bi mu celo odvzel ukrajinsko državljanstvo.

Medtem je ukrajinska državna varnostna služba (SBU) izvedla racijo tudi na domu nekdanjega notranjega ministra Avakova. Preiskava proti njemu naj bi bila povezana s strmoglavljenjem helikopterja sredi januarja, v katerem je umrlo 14 ljudi, vključno z notranjim ministrom Monastirskim in njegovim namestnikom.

»Pregledali so pogodbe z Airbusom izpred šestih let,« je za časopis Ukrajinska pravda dejal Avakov, sicer predhodnik Monastirskega, pod čigar vodstvom so helikopter francoskega proizvajalca Airbus kupili. Dodal je, da so preiskovalci ravnali pravilno. V Kijevu za zdaj še niso potrdili, da preiskujejo Avakova in Kolomojskega, navaja dpa.

59-letni Avakov je z mesta notranjega ministra odstopil julija 2021. Pred odstopom je bil eden najvplivnejših uradnikov v državi, na položaju notranjega ministra pa je bil več kot sedem let, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.