Program resne glasbe, opere in baleta je prevzel Aleš Drenik, ki se je po desetih letih vrnil v Slovenijo, pred tem je deloval v Slovenski filharmoniji. Koncerte zlatega in srebrnega abonmaja je za tekočo sezono zastavila že njegova predhodnica Ingrid Gortan, s tem da bo zadnji »zlati« koncert odigral orkester Tonkünstler iz Avstrije z deli Brucknerja in Haydna.

Za naslednjo sezono je napovedal Ensemble Modern, ki velja za enega vodilnih ansamblov za sodobno glasbo. Do izteka letošnje pa se obetajo še trije neabonmajski dogodki: aprila mednarodni baletni gala večer, maja obeleževanje 75-letnice Akademske folklorne skupine France Marolt in junija koncert APZ Tone Tomšič, ki bo izvedel Carmino Burano s tolkalnim ansamblom.

Ljubitelje gledališča in sodobnega plesa do konca junija čakajo gostovanje Hrvaškega narodnega gledališča iz Zagreba s predstavo V agoniji Miroslava Krleže ter belgijskega in nizozemskega koreografa Wima Vandekeybusa in Jana Martensa s skupinama Ultima Vez in Dance On Ensemble.

Aprilska premiera Jana Rozmana

Vodja programa Andrej Jaklič je napovedal tudi aprilsko premiero novitete koreografa in plesalca Jana Rozmana. Avtor se po lastnih besedah navdušuje nad telesom, po izkušnjah iz tujine pa v svoje ustvarjanje poskuša vnesti nekaj več drznosti. V novi predstavi se bo od predmetov in teles premaknil v podobe obeh: zanima ga odnos med utelešenostjo, prisotnostjo in podobo, ki je lahko samo fasada in jo je mogoče ustvariti na družbenih omrežjih.

Pianist Sašo Vollmaier bo aprila poslušalcem druge glasbe poskušal približati madžarskega skladatelja Györgyja Ligetija. Ob 100. obletnici njegovega rojstva je v projekt Kako razložiti Ligetija mrtvemu občinstvu združil tri njegove kompozicije in jim dodal dve lastni variaciji v akustični in elektroakustični obliki. Projekt, s katerim bo maja gostoval tudi v Budimpešti, bodo pospremili vizualni umetniki, ob recitalu bo izšel tudi album.

Junija koncert Laurie Anderson

Kot največje gostovanje iz tujine pa je vodja programa jazza in glasb sveta Bogdan Benigar napovedal junijski koncert vsestranske umetnice Laurie Anderson. V Ljubljani bo nastopila tretjič, prvič v Gallusovi dvorani CD. V tem programskem delu se med drugim obetajo tudi nastopa pevke Elide Almeida z Zelenortskih otokov in predstavnice portugalskega fada Marize, ki bo hkrati gostja festivala Druga godba, ter vsakoletni Jazz festival Ljubljana, ki bo potekal med 5. in 8. julijem.

Filmski program bo že v tem mesecu postregel s Festivalom gorniškega filma, ki mu bo marca sledil Festival dokumentarnega filma. Zadnji bo po besedah Simona Popka izpostavil ekološke teme in teme trajnostnega razvoja. Med dokumentarci, ki jih bodo prikazali, bodo nominiranca za oskarja Hiša iz trsk in Vse, kar diha ter dokumentarec Emirja Muratovića o svetovnih potovanjih Matevža Lenarčiča. Za nagrado Amnesty International za najboljši film na temo človekovih pravic se bo kot običajno potegovalo pet filmov.

V razstavnem delu bo še vedno v ospredju velika naravoslovna razstava V vrtincu sprememb, direktorica CD Uršula Cetinski in kustosinja Katja Ogrin pa sta napovedali tudi prvo razstavo s področja intermedijskih umetnosti. Razstavo Za humano tehnologijo, ki bo prikazala projekte mreže centrov raziskovalnih umetnosti RUK, bodo odprli aprila v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje. Kot je povedala predstavnica trboveljskega zavoda Špela Pavli Perko, bodo prikazali najboljše projekte na preseku med umetnostjo in tehnologijo, ki so del gospodarstva, turizma in izobraževanja.