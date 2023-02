(Nedeljski dnevnik) Prva lastovka se je že vrnila z juga

Mandarinka, čoketa, konopeljščica, ostroglež, dular … Če veste, kaj pomenijo te besede, ste gotovo med tistimi, ki med preživljanjem prostega časa v naravi prežijo tudi na ptice. To je namreč nekaj manj običajnih vrst ptic, ki so jih do sedaj opazili v Sloveniji. Skupaj so pri nas evidentirali 391 različnih vrst, od tega jih 228 pri nas tudi gnezdi.