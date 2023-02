Novo leto – novi časi! To še posebno velja pri naših sosedih, ki so ob padcu kariraste zavese zamenjali še plačilno valuto. Evro jim je pobil kune, kar je nekatere že prej ne ravno nizke cene pognalo kvišku. Seveda pa naši sosedje v stiski niso sami. Tudi pri nas so cene počasi, a vztrajno zlezle v višave. Pred dnevi mi je prijateljica poslala zgovorno fotografijo cenika iz Kranjske Gore. Na njej se z velikimi tiskanimi črkami bohoti naslov KROMPIRČEK. Pod njim je še enkrat z malo manjšimi črkami napisano krompirček, pod tem podnaslovom pa še angleški prevod french fries. Do tod še vse nekako gre. A sledi zapisana cena: 7 EUR. V priložnostnem pločevinastem kiosku pod smučiščem torej prodajajo pomfrit po ceni sedem evrov za škrnicelj. Torej ne za kakšnih pet kilogramov ocvrtega krompirja, ampak za standardno velik škrnicelj. In se najdejo, ki ga dejansko kupijo. Zakaj tako neverjetna cena za tako preprosto jed iz resnično poceni sestavin, je težko reči; nemara zaradi naslova, podnaslova in še prevoda, ki tudi nekaj stane.

Kakor koli že, tudi pomfrit je jed, ki jo lahko pripravimo zelo slabo ali zelo dobro. In v nobenem primeru ni draga. Tokrat vam zato ponujam prav recept za odličen pomfrit, nadgrajen v specialiteto – s česnom!

Česen je vrsta zelenjave z bržkone najmočnejšo aromo, ki v jedeh okrepi okus, hkrati pa deluje kot močan naravni antibiotik. Kljub slovesu, da povzroča številnim neprijetne in precej trdovratne vonjave, so si tudi prehranski strokovnjaki edini, da je česen izjemno zdrav. Kdor bi se rad v času, ko razsajajo viroze, prehladi in gripa, teh nadlog ubranil, stori pravilno, če si ga pogumno in obilo privošči. Ob današnjem stanju v zdravniških čakalnicah je to še posebej priporočljivo. Kultura bo že potrpela, sicer pa so nam jo nekateri krjavlji že tako spravili povsem na kolena.

Naj vam bo v tolažbo, da so česen zelo cenili že kulturno precej razviti stari Egipčani, graditelji piramid in drugih kulturnih spomenikov so ga morali uživati pospešeno, da so zatrli različne bolezni in da so se jim pogoste hujše rane hitreje celile. Česen je zlasti priljubljen v sredozemski prehrani; za enostavno, a zelo okusno jed ga narežemo, le nekoliko pogrejemo v dobrem oljčnem olju, posolimo in s tem zabelimo špagete. Če dodamo še zmlet čili ali drobno narezane sveže pekoče feferone, nastane preprosta in poceni, a izjemno okusna specialiteta, ki zaseda prvo mesto na jedilniku vsake resne špagetarije pod italijanskim imenom »aglio, olio e peperoncino«.

Pomfrit de luxe s česnom in parmezanom Sestavine za 4 porcije 1 kg čim bolj debelih krompirjev, 6 velikih strokov česna, 3 vejice peteršilja, 1 pest sveže nastrganega parmezana, 1 ščep morske soli, 4 žlice oljčnega olja, sveže zmlet pisani poper. Priprava 1. Pečico segrejemo na 250 stopinj Celzija oziroma na najvišjo temperaturo, ki jo zmore. Česen drobno sesekljamo, vsujemo v ponev in prelijemo z vsem oljem, kolikor ga imamo namen uporabiti (nekaj žlic). Pristavimo in na srednjem ognju grejemo samo toliko časa, da česen zadiši, nato ga takoj odstavimo. Česen ne sme porjaveti! Česnovo olje odlijemo (najbolje skozi cedilo) v skodelico, tako olje kot česen pa prihranimo. 2. Krompir narežemo na manj kot centimeter debele paličice, kot običajno za pomfrit. Oplaknemo ga v čim bolj mrzli vodi (nič ne škodi, če se v njej še malo namaka), dobro odcedimo in stresemo v veliko skledo. Polijemo ga s česnovim oljem in solimo s pol žličke soli ter začinimo s poprom. Pekač obložimo s papirjem za peko in krompir po njem razporedimo v enem samem sloju. Če je treba, uporabimo dva pekača. 3. Porinemo ga v pečico in pečemo kakšnih petnajst minut oziroma toliko časa, da postane zlato zapečen in hrustljav (odvisno od vrste krompirja in debeline rezin). S pekača ga poberemo z lopatko in preložimo v suho skledo. Posujemo ga s sesekljanim peteršiljem in vsem prihranjenim česnom ter po okusu dosolimo in ne mešamo, temveč le dobro pretresemo! Posujemo s parmezanom ter nemudoma še vročega postrežemo – kot samostojno jed, prilogo ali prigrizek ob kakšnem dobrem napitku. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Piščanec po maroško Potrebujemo 6 piščančjih beder, 6 žlic olja, 2 čebuli, 1 rdečo papriko, 3,5 dl juhe, 1 BIO limono, 1 skodelico zelenih oljk, 1/2 žličke cimeta, ingverja, sladke paprike, sol in sveže zmlet poper. Priprava Cimet, ingver, sladko papriko, sol in poper zmešamo ter v mešanici povaljamo kose piščanca in jih pustimo počivati 1 uro. V veliki ponvi segrejemo 3 žlice olja, dodamo kose piščanca in jih na hitro opečemo, nato odstranimo iz ponve. V ponvi segrejemo preostalo olje, dodamo sesekljano čebulo in na kockice narezano papriko. Pražimo in mešamo 5 minut, nato dodamo kose mesa, prilijemo juho, dodamo limonov sok, rezine oprane limone ter cele razkoščičene oljke. Pokrito dušimo še približno 40 minut, nato še vroče postrežemo, morda s pomfritom.