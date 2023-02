Predhodno akontacijo dohodnine so morali samostojni podjetniki doslej plačevati v desetih dneh po zaključku obdobja, na katero se nanaša, z novelo zakona o davčnem postopku, ki je začela veljati konec lanskega leta. pa se je ta rok podaljšal na 20 dni.

Prispevke za socialno varnost so medtem že doslej morali plačevati do 20. v mesecu. »Od letos sta omenjena roka poenotena, kar pomeni, da se lahko tudi predhodna akontacija dohodnine plača do 20. v mesecu,« so danes sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

Dodali so, da je mogoče predhodno akontacijo dohodnine in vse štiri obvezne prispevke za socialno varnost poravnati z enim plačilom, in sicer z e-računom. Tega samostojni podjetniki naročijo pri svoji banki, prejeli pa ga bodo v spletno banko nekaj dni pred iztekom roka za plačilo in bo vseboval vse podatke, potrebne za izvršitev plačila.

S tem jim podatkov ne bo več treba vnašati v plačilni nalog, zmanjšalo se bo tudi tveganje, da bi pozabili plačati svoje obveznosti. Več informacij glede e-računa ima Furs objavljen na svojih spletnih straneh.