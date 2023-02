Do novega incidenta je prišlo le nekaj dni po tistem, ko je upravno sodišče pritrdilo društvu Alpe Adria Green, da je lahko stranka v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za del kanala C0 med Črnučami in Brodom v Ljubljani in zadevo agenciji za okolje vrnilo v ponovno odločanje.

Gradbena dela se medtem nadaljujejo, kar je na torkovi redni novinarski konferenci napovedal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je dodal, je odpiranje okoljevarstvenega soglasja na pravnomočno gradbeno dovoljenje »praktično neizvedljivo«. Gradnja kanala bo po njegovih napovedih končana letos.

Spor med varnostniki

Lastniki zemljišč, ki gradnji nasprotujejo, so po poročanju Televizije Slovenija in spletnega portala 24ur.com najeli svojo varnostno službo, ki se je danes sprla z varnostno službo Mestne občine Ljubljana. Varnostniki lastnikov namreč niso dovolili gibanja po njihovih zemljiščih, je za omenjena medija povedal eden od lastnikov Marko Kosmač. »Bilo je napeto. Gre za nespoštovanje,« Kosmača povzema 24ur. Kot je dodal, je »zadevo že pet let nazaj podal na sodišče, a je še vedno na začetku«.

Na Policijski upravi Ljubljana so za portal pojasnili, da so na območje gradnje na pobudo varnostne službe napotili več policistov, ki so v zapisnik vnesli identitete prisotnih oseb, osumljenih kršitev po zakonu o zasebnem varovanju. »Drugih ukrepov policisti niso izvajali, niti zaznali drugih kaznivih ravnanj ali kršitev,« so dodali.

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnje povezovalnega kanala v Mestni občini Ljubljana. Gradnja je v prvih dveh občinah je že končana, v Ljubljani pa je bila od aprila 2020 zaradi onemogočanja dostopa do gradbišča, pa tudi fizičnega oviranja izvajalcev s strani lastnikov, večkrat prekinjena, nato pa tudi zaustavljena. Nasprotniki projekta so prepričani, da bo vplival na kakovost pitne vode.