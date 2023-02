Po poročanju lokalnega časnika Stuttgarter Zeitung so policisti v torek preiskali stanovanjski blok v mestu Schwäbisch Hall, kjer se nahajata dva od potencialnih krajev zločina. Po navedbah časnika je približno ducat policistov v civilu odvračalo mimoidoče od stavbe in iskalo sledi v zabojniku za smeti, priče pa naj bi nato opazile tudi vklenjenega moškega.

Po navedbah policije se osumljenec ob aretaciji ni upiral, prijele pa so ga posebne enote. Policija je sporočila še, da je bilo v preiskavo skupno vključenih 75 policistov.

Preiskavo so uvedli po tem, ko so minuli teden našli truplo 89-letne ženske, ki se je nahajalo v njenem stanovanju v bližnjem mestecu Michelbach an der Bilz. Policija je posledično ponovno preučila smrt 77-letne ženske, katere truplo so decembra lani našli v njenem stanovanju v Schwäbisch Hallu, domnevajo pa, da sta bili obe ženski umorjeni.

Obravnavajo tudi nepojasnjeno smrt 94-letne ženske, katere truplo so oktobra 2020 našli v Schwäbisch Hallu v bližini stanovanja umrle 77-letnice. Policija je omenjeni primer septembra 2021 zaradi pomanjkanja dokazov že zaprla, sedaj pa menijo, da bi lahko šlo za umor istega storilca.

Preiskovalci so namreč ugotovili vzporednice v teh treh primerih. Žrtve so bile starejše ženske z istega območja, vse pa so bile ubite ob sredah. 31-letnik je osumljen tudi oboroženega ropa 83-letnega moškega, policija pa preiskuje, ali je morda zagrešil še več kaznivih dejanj.