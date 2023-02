Ob napovedih več reform in pomislekih o vzdržnosti javnih financ za takšne podvige je pred začetkom tokratnega koalicijskega vrha pred novinarje stopil tudi minister za finance Klemen Boštjančič in poudaril, da napovedanih reform nikakor ne vidi kot zahteve, temveč kot »vrsto ukrepov, da posamezne podsisteme naredimo bolj učinkovite«. O tem, ali že imajo analize, koliko bodo napovedane reforme stale državo, pa je dejal: »Nekaj že, marsikaj pa bomo še naredili.«

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik, ki bo danes predstavila izhodišča reforme plačnega sistema, pred začetkom izjav ni dajala.

Sajovic: Zadeve morajo biti finančno vzdržne

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je izrazil prepričanje, da lahko sedanja vladna koalicija predlaga in izpelje dobre rešitve, ki jih država potrebuje. Po njegovih besedah so pred 14 dnevi postavili dobra izhodišča za zdravstveno reformo, pričakuje, da bo podobno danes pri razpravi reformi sistema plač v javnem sektorju. Ključna pri tem bosta analiza in pregled stanja, nato pa odločni ukrepi, je dejal pred začetkom koalicijskega vrha.

»Jasno pa je, da morajo biti zadeve finančno vzdržne, če bomo dali vse za plače, bo zmanjkalo denarja za druge investicije,«j e ob tem še opozoril Sajovic. Ob tem sam poziva vse udeležene pri pripravi reform k realnemu razmisleku, oceni in sprejemanju ukrepov. »Sprejeti moramo nekaj, kar ni treba, da je všečno, ampak mora biti dobro za državo naprej«, je dejal. »Če bo plačna reforma zastavljena odločno, potem bo v naslednjem desetletju vsem v Sloveniji lažje,« je prepričan vodja poslancev Svobode.

Ostali koalicijski partnerji pred začetkom koalicijskega vrha izjav niso dajali, predsednica SD Tanja Fajon je dejala le, da pričakuje »dober pogovor«.

Sindikat nestpno pričakujejo izhodišča

Izhodišča reforme plačnega sistema sicer nestrpno pričakujejo zlasti sindikati javnega sektorja. V zadnjih tednih se namreč vrstijo zahteve vse več skupin javnega sektorja po zvišanju plač in napovedi zaostrovanja sindikalnih aktivnosti. Vladi ob tem očitajo tudi, da problematiko plač rešuje parcialno le pri nekaterih poklicnih skupinah.

Po do sedaj znanih informacijah se z reformo plačnega sistema obeta oblikovanje posameznih plačnih stebrov ob skupnih temeljih, med katerimi je ministrica že navedla plačno lestvico in dodatke, kot je recimo dodatek za delovno dobo, ki morajo biti enaki, ne glede na to, v katerem stebru se bo zaposleni nahajal.