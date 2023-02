Nemčija, ZDA, Velika Britanija in nekatere druge države so pretekli teden Ukrajini obljubile dobavo bojnih tankov, za katere so v Kijevu dolgo prosili. Kmalu zatem pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahodne zaveznice zaprosil tudi za rakete dolgega dosega in bojna letala.

»To je neposredna usmeritev h krepitvi napetosti in stopnjevanju spopadov. Od nas bo zahtevalo več napora, vendar pa ne bo spremenilo poteka dogodkov na terenu,« je danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in se tako odzval na vprašanja novinarjev o morebitni dobavi raket dolgega dosega Ukrajini. Novinarji so se sicer sklicevali na nepotrjena poročila, ki navajajo, da namerava Washington Ukrajini podariti rakete z dosegom do 150 kilometrov.

Peskov je medtem še dodal, da Rusija ne razmišlja o novih pogovorih med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Joejem Bidnom.

Ukrajinske zaveznice trenutno niso pripravljene Kijevu dobaviti raket dolgega dosega in bojnih letal, saj jih skrbi, da bi jih ukrajinske sile lahko uporabile v napadih na cilje v Rusiji, kar pa bi konflikt še dodatno zaostrilo.

Van der Bellen na obisku v Kijevu

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je danes prispel v Kijev, kjer si bo ogledal delo humanitarnih projektov, pri katerih sodeluje Avstrija. To je njegovo prvo potovanje v tujino, odkar je prisegel za drugi predsedniški mandat. Ob obisku se bo v luči priprav na vrh EU-Ukrajina sestal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim.

»Ukrajini stojimo ob strani in je ne bomo zapustili,« je ob prihodu v Kijev dejal Van der Bellen in ponovil, da se država sedaj sooča z agresijo brez primere, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vojno v Ukrajini je primerjal s kolonialnimi vojnami iz 19. stoletja in pojasnil, da Moskva državo želi spremeniti v rusko provinco. »Ker se Ukrajinci upirajo, je na primer pristaniško mesto Odesa zdaj videti kot kakšno nemško mesto ob koncu druge svetovne vojne,« je dodal.

Prepričan je, da se bo ukrajinski odpor uspešno nadaljeval zgolj ob pomoči Zahoda. V luči tega je opozoril, da Avstrija zaradi svoje vojaške nevtralnosti ne more dobavljati vojaške opreme Kijevu. »Zato pa nudimo humanitarno pomoč in Avstrija je tu med največjimi donatorji,« je nadaljeval. »Ukrajinsko ljudstvo podpiramo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Od začetka invazije smo Ukrajini ponudili že 118 milijonov evrov državne pomoči,« je dodal. Med obiskom si bo avstrijska delegacija ogledala projekte, za katere so namenili tovrstno pomoč, med drugim šolo v Buči in porodnišnico v Kijevu, ki sta bili obnovljeni z avstrijskimi sredstvi.

Današnji obisk Kijeva je prvo potovanje Van der Bellna v tujino, odkar je v četrtek prisegel za svoj drugi šestletni predsedniški mandat. »Ob prisegi sem jasno povedal, da bom v naslednjih šestih letih še naprej posvečal veliko pozornosti zaščiti demokracije in ohranjanju naših evropskih vrednot. V Ukrajini so te evropske vrednote in demokracija zdaj dobesedno na udaru,« je dodal.