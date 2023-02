Iz poročila mednarodne organizacije Reprieve in Evropske savdske organizacije za človekove pravice (ESOHR) je razvidno, da se je število smrtnih kazni v Savdski Arabiji povečalo s povprečno 71 usmrtitev letno med letoma 2010 in 2014 na povprečno 129 na leto, odkar je kralj Salman leta 2015 prevzel oblast.

Nevladni organizaciji sta navedli, da je bilo pod sedanjimi oblastmi v Savdski Arabiji izvršenih več kot 1000 smrtnih kazni, potem ko sta številke v uradnih objavah preverili s pomočjo preiskav in pogovorov z odvetniki, družinskimi člani žrtev in aktivisti.

»To krvavo pot so savdske oblasti ubrale zaradi ustrahovanja in politične represije,« je dejal Taha al-Hadži, pravni direktor ESOHR. Lani je bilo v tej državi usmrčenih 147 ljudi, piše v poročilu, ki podrobno opisuje tudi primere mučenja in drugih kršitev človekovih pravic. Savdska Arabija je marca lani v enem samem dnevu oznanila 81 usmrtitev, ki naj bi bile izvršene zaradi kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom.

Država je sicer v zadnjih letih izvedla več socialnih reform, vendar aktivisti kronskemu princu Mohamedu bin Salmanu očitajo tudi ostro zatiranje kritikov, saj je bilo vseh šest najbolj krvavih let glede usmrtitev v novejši savdski zgodovini zabeleženih pod sedanjo oblastjo, še navaja poročilo.