Pogrešano kapsulo so iskali s posebnim vozilom, na katerega so namestili velik senzor. Z njim so zaznali sevanje kapsule, ki so jo našli ob robu ceste blizu odročnega mesta Newman. Nato so jo dali v svinčeno posodo, čez noč pa jo bodo shranili na varni lokaciji v Newmanu. Kapsulo bodo v četrtek prepeljali na ministrstvo za zdravje, kjer bodo preučili, ali je morda poškodovana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»To je dober rezultat. Našli smo iglo v kopici sena in mislim, da lahko Zahodnoavstralci nocoj bolje spijo,« je novinarjem povedal minister za nujne storitve v avstralski zvezni državi Zahodna Avstralija Stephen Dawson. Dodal je, da je treba preveriti, kako te kapsule prevažajo. Povedal je še, da ne razume, kako lahko kaj takega pade z zadnjega dela tovornjaka. Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto se je za incident že opravičil. Družba upravlja rudnik Gudai Darri, od koder je bila kapsula prepeljana.

Kazenskih postopkov verjetno ne bo

Po poročanju dpa je sicer malo verjetno, da bodo zaradi izgube kapsule sprožili kazenske postopke. Najvišja denarna kazen za malomarno ravnanje z radioaktivnim materialom je v Avstraliji tisoč avstralskih dolarjev (približno 650 evrov). Radioaktivna kapsula je bila del merilnika, ki se v rudarski industriji uporablja za merjenje gostote železove rude.

Srebrna kapsula, ki vsebuje majhno količino radioaktivnega cezija-137, je velika le šest krat osem milimetrov. Uporabljajo jo v rudarstvu, povzroči pa lahko opekline ali slabost, zato so oblasti izdale nujno zdravstveno opozorilo. Med prevozom naj bi se izgubila nekje na 1400 kilometrov dolgi poti med rudnikom severno od odročnega mesta Newman in predmestjem Pertha, prestolnice Zahodne Avstralije. Ni jasno, kdaj točno je ta droben predmet izginil, saj naj bi padel s tovornjaka nekje po 10. januarju, ko so ga nazadnje videli.

Med potovanjem naj bi zaradi vibracij verjetno popustil vijak, kapsula pa je nato padla skozi luknjo zanj. Kapsulo so iskali od 25. januarja, potem ko je podjetje, ki je skrbelo za njen prevoz, sporočilo, da jo pogrešajo. Pristojni organi so se bali, da bi se lahko majhna kapsula zagozdila v gume vozil na avtocesti, vendar so jo našli približno dva metra s ceste, blizu mesta Newman.