Že zdaj okuženim v Avstriji ni treba v karanteno, morajo pa nositi masko tipa FFP2 v zaprtih prostorih in na prostem, kadar so v tesnem stiku z drugimi ljudmi. S poletjem to ne bo več potrebno. Prav tako covid-19 ne bo več obravnavan kot bolezen, ki jo je treba prijaviti zdravstvenim organom, poroča APA.

Avstrijski zdravstveni minister Johannes Rauch je poudaril, da so odločitev za izstop iz kriznega režima sprejeli na podlagi znanstvenih kriterijev ter zagotovil, da se bodo s pandemijo še naprej lahko uspešno spopadali. Ob tem je izpostavil podatek, da je cepljenih približno tri četrtine vseh prebivalcev Avstrije, zaradi česar so po njegovih ocenah precej odporni na morebiten nov val okužb. Cepljenje, testi in zdravila proti covidu-19 naj bi ostali brezplačni, cepilne centre pa bodo ukinili.

Minister je zagotovil tudi, da bodo potek pandemije še naprej spremljali z analizo vzorcev PCR testov ter odpadnih voda. Zaradi nevarnosti epidemij in pandemij v prihodnosti pa bo ministrstvo pripravilo tudi spremembo epidemiološkega zakona, ki naj bi bila pripravljena do konca leta, še navaja APA.