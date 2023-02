Diagnoza impotentnosti sodobne levice

Dela Bertolta Brechta so na slovenskih odrih vsaj v zadnjih letih razmeroma redka, nemara tudi zato, ker je dovzetnost zanje, kot tudi prepoznanje njihove »aktualnosti«, do določene mere odvisna od občutljivosti za nemalokrat zagatno brechtovsko dialektiko, ki ob natančnem in skoraj suhem seciranju tako človeške narave kakor družbenih protislovij v sebi skriva vrsto uprizoritvenih in interpretativnih pasti – še posebej ob takšnem ali drugačnem premeščanju kontekstov, kakršnemu smo na neki način priča tudi v uprizoritvi Strah in beda Tretjega rajha, ki so jo v režiji Sebastijana Horvata pripravili v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Kina Šiške. Zamisel, da bi Brechtovo zbirko »malih komadov« (prevedla jo je Urška Brodar), ki je predstavi posodila naslov in v kateri nemški dramatik skozi množico kratkih samostojnih dramskih črtic zarisuje duha vsakdana v obdobju dokončnega vzpona nacizma, uporabili kot izhodišče za premislek obrazov sodobnega fašizma, se zdi v osnovi povsem obetavna; vendar pa se »nadgradnja«, torej dodatni prizori, ki sestavljajo drugo polovico predstave in jih je v sodelovanju z nastopajočimi zasnoval dramaturg Milan Ramšak Marković, navkljub svoji izzivalnosti izkaže za konceptualno premalo domišljeno, na trenutke kar nekam plitko, v svojem sporočilu pa tudi dvoumno – vsaj v primerjavi z jasnimi stališči samega Brechta.