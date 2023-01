Ameriški zunanji minister Antony Blinken je v ponedeljek in včeraj pri izraelski in palestinski strani posredoval za končanje zadnjega kroga nasilja, a priznal, da gre za težko nalogo, potem ko je bilo samo januarja ubitih več deset ljudi. ZDA si prizadevajo omejiti širjenje napetosti po oblikovanju najbolj desne vlade v Izraelu in delovanju vse bolj dejavnih palestinskih skupin, ki ne poslušajo več svojih voditeljev, zlasti ne Mahmuda Abasa. Washington si po ocenah analitikov prizadeva za umiritev tudi zato, da dogajanje ne bi zasenčilo njegovih globalnih prizadevanj za pomoč Ukrajini v vojni z Rusijo, kamor je zdaj usmerjene največ zunanjepolitične pozornosti Zahoda.

Blinken se je v ponedeljek pogovarjal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in pozval k rešitvi, ki predvideva nastanek dveh držav, kar je dolgoletna ameriška politika, ki pa se na terenu zdi vse manj realna. »Kot sem dejal premierju, je vse, kar nas odmika od te vizije, po našem mnenju škodljivo za dolgoročno varnost Izraela in dolgoročno identiteto Izraela kot judovske in demokratične države,« je dejal zunanji minister.

Zadnji podatki kažejo, da ni samo izraelska vlada tista, ki tej rešitvi ni naklonjena, ampak tako meni tudi javnost. Palestinski center za politiko in raziskave je objavil rezultate ankete, po katerih tako imenovano rešitev dveh držav podpira 33 odstotkov Palestincev in 34 odstotkov izraelskih Judov, kar je najmanj v zgodovini in znatno manj kot pred nekaj leti. Rešitvi nasprotujeta dve tretjini Palestincev in 53 odstotkov Judov v Izraelu.

Krepiti občutek varnosti

Včeraj je bil Blinken na Zahodnem bregu in pozival k umiritvi razmer, rekoč da »je to edini način za nastanek razmer, v katerih se bo pri ljudeh krepil občutek varnosti«. Tudi tam je pozival k rešitvi dveh držav in proti dejanjem, ki to onemogočajo.

Prejšnji teden so izraelske sile vdrle v palestinski begunski center v Dženinu na severu Zahodnega brega in v operaciji ubile deset ljudi, tudi starejšo žensko. Dejali so, da so iskali teroristično celico. To je bil najbolj krvav takšen poseg na Zahodnem bregu v več letih. Nekaj dni zatem je palestinski napadalec pred sinagogo v Jeruzalemu ubil sedem ljudi, kar je bil spet najbolj krvav takšen napad v več letih. Sledilo je še nekaj incidentov. Izraelska vlada je potem napovedala več ukrepov, med drugim odvzem socialnih pravic in osebnih izkaznic družinskim članom teroristov ter lažji dostop Izraelcev do orožja.