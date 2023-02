Mislim svoje mesto: V Stož'ce po rož'ce

Marsikje sem že navijal za Olimpijo. Košarkarsko, seveda, za katero je Davor Užbinec izjavil, da je ni več, da je samo še Cedevita Olimpija. Kar nekaj sem že doživel in vem, da gredo Bresti in Cedevite prej v pogubo kot klub. Začel sem v Tivoliju, kjer je zdaj mini golf, takrat pa so se igrale tekme na prostem. Kot jugoslovanska prvaka sta se najprej menjavala OKK Beograd in Olimpija, potem pa je prišlo do rivalstva z Zadrom. Tekme z Beograjčani so bile na Gospodarskem razstavišču, priložnostne tribune so se nevarno majale. Ko je košarka prešla v dvorane, smo dobili Halo Tivoli. Tam sem bil kot doma, tri leta vmes pa sem hodil na Olimpijine tekme v Beogradu, se usedel med zavzete Zvezdine ali Partizanove navijače in jih vljudno vprašal, ali lahko med njimi varno navijam za Olimpijo. In sem. Iz Hale Tivoli je šla včasih na Topniško, včasih tudi na Kodeljevo. In nato so prišle Stožice, najbolj paradoksalen kraj. Paradoks se začne, a ne konča z nedokončanostjo. Da dvorana in okolica nista izpeljani po načrtih, je le eden od razlogov, da se v dvorani počutiš odlično, od prihodu in odhodu pa prav nič. Parkirni prostori pod dvorano so pač okrogli, tako kot narekuje celoten načrt, a nič kaj domiselno označeni, pa tudi te oznake s črkami malo so in malo jih ni, pa še zavajajoče so. Po tekmi vedno iščem, kje sem pustil vozilo, čeprav sem si zapomnil približno pozicijo, ker je parkirišče pravi labirint. To bi človek sicer še pripisal svojim letom, nikakor pa tega ni mogoče reči za prehode s parkirišča do dvorane in nazaj. Če odmislim ugleden in razsvetljen vhod za VIP-osebe, pride navaden obiskovalec ali obiskovalka s parkirišča najprej v hodnik v popolni temi, iz katerega mora otipati izhod na drugo stran, kjer ga čaka (pozimi je pač vedno že noč) pot navzgor čez zaplankano spodnjo ploščad, pa po stopnicah, ki se jih ne vidi, in nato do vhodov. Ker zunaj ne gori nobena osvetlitev ali pa prižgejo kako neugledno brlivko, je pot nazaj iz bleščeče osvetljene notranjosti dvorane na parkirišče nevarna in izrazito neprijetna. Razlog za obe nevšečnosti ni Grep, ki ga ni, ampak upravljalec dvorane, ki še do danes ni poskrbel, da bi bile oznake lepo izoblikovane in informativno nedvoumne, še manj pa za to, da bi bil dostop do dvorane vsaj osvetljen.