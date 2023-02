Že samo raziskovanje, kaj vse lahko počnete na valentinovo, je zabavno in razburljivo. Kreativni zmenki in preizkušanje novih kulinaričnih receptov so lahko odličen izgovor, da spremenite svojo običajno rutino in naredite prostor v svojem domu, odnosih in življenju za druge in drugačne priložnosti.

Valentinovo pač niso samo domače voščilnice ali romantični filmi. Gre za to, da ljudem, ki so vam blizu, poveste, da jih imate radi, pa naj bo to s prisrčno šalo ali s popolnim ljubezenskim sporočilom in zmenkom. Tukaj je nekaj idej, kaj početi 14. februarja – od rekreacije, umetnosti in rokodelstva do bolj sproščujočih dejavnosti, kot je kuhanje ali pisanje. In če vam nič od tega ni pisano na kožo, lahko še vedno stavite na šopek rož in čokolado.

Kepanje, sprehod ali drsanje

Če imate srečo, da živite v kraju s snežno belo zimo, pojdite ven in uživajte! To je odličen način, da se spet počutite kot otrok, kar je zabaven in igriv način za povezovanje s partnerjem. Prijeten dolg pohod z vašim »​valentinom«​ ni le zabavna dejavnost, ampak odlična priložnost za pogovor in ustvarjanje še večje povezanosti. Lahko pa končata delo kakšno uro prej in se odpravita zgolj na krajši sprehod. Če sta s partnerjem rada aktivna, uživajta v prijetnem skupnem teku po slikoviti poti, kjer bosta lahko poklepetala, hkrati pa pridelala apetit za večerjo, ki bo sledila.

Ne glede na to, ali ste v dolgotrajni zvezi ali samski, je valentinovo odličen čas za ples. Počasni ples v dnevni sobi s partnerjem ali poskakovanje ob živahni glasbi v spalnici – kar koli izberete, vam bo ples dvignil razpoloženje in vas osrečil po napornem dnevu.

Knjige, fotografije in pismo

Vzemita si nekaj časa, da pregledata fotografije in jih, namesto da bi se izgubile v etru vašega mobilnega telefona, natisneta in skupaj uredita v spominsko knjigo. Nobena skrivnost ni, da je branje ljubezenskih pesmi lahko neverjetno romantično, lahko pa se zdi tudi precej smešno, če tega ne počnete na valentinovo. In če ljubezenske pesmi niso ravno vaše področje, poskusite s smešnimi citati o ljubezni. V digitalnem svetu je zelo pomembno, da sestavite ročno napisano pismo. Če želite biti še posebno očarljivi, se potrudite in sestavite besedno igro na temo valentinovega.

Ljubezen gre skozi želodec

Če ste tip človeka, ki zbira kuharske knjige, vendar jih le redkokdaj odpre, se igrajte kuharsko ruleto: s police vzemite katero koli kuharsko knjigo, začnite listati po straneh, vaš partner pa naj zavpije: »Stop!« Nato skupaj pripravita jed po naključno izbranem receptu. Ne glede na to, ali ste strokovnjak v kuhinji ali potrebujete pomoč, je lahko tudi obisk kuharskega tečaja zabaven način, da se naučite novega recepta in preživite kakovosten čas s svojim dragim. Čokolada je sinonim za valentinovo, vendar bodo sladkarije toliko boljše, če jih boste pripravili sami. Kot vsi vemo, kalorije na valentinovo ne štejejo, zato letos specite nekaj slastnega za svoje najdražje.

Rezervirajte sobo in mizo v restavraciji

Če si časovno ne morete privoščiti, da bi noč preživeli daleč od doma, lahko rezervirate sobo v enem od prijetnih hotelov, nedaleč od domačega kraja. Tudi zato, ker k praznovanju sodi kozarec ali dva vina. Zakaj se torej ne bi na degustaciji vin naučili česa o pijači in morda našli novo znamko, ki vas bo prepričala. Vsakdo ima kakšno romantično restavracijo, ki si jo že dolgo želi obiskati. Do 14. februarja imate še dovolj časa, da rezervirate mizo, večerje z izbranim menijem pa zagotovo ne boste pozabili.

Tudi doma je lahko romantično

Tudi doma si lahko ustvarite romantično vzdušje. Sami lahko uživate v kopeli s cvetnimi listi vrtnic in svečami, s partnerjem ali v družbi še kakšnega para pa lahko odigrate turnir v pokru ali se domislite kakšne druge družabne igre, ki vas bo spravila v dobro voljo. Ali pa k sebi povabite prijatelje in prijateljice. Vsekakor ni nujno, da greste ven, saj je lahko tudi doma zabavno. Bistvo je namreč v povezovanju in veselem preživljanju prostega časa, pa ne le na valentinovo. To druženje je lahko povsem preprosto, zgolj ob sladici in pijači, lahko pa tudi skupaj kaj skuhate. Možnosti je nešteto. Prav nič ni narobe niti s tem, če zgolj uživate v udobju svojega kavča in partnerju prepustite izbiro romantičnega film. To je lep način, da se sprostita in se bolje spoznata. Seveda pa lahko dan preživita v muzeju, se odpravita na koncert, v gledališče ali kino, lahko si privoščite obisk joge ali razvajanje v toplicah …

Stvari, ki jih lahko počnete na valentinovo, ko ste samski

Ker je letos valentinovo sredi tedna, morda ne boste imeli celega dneva za načrtovanje ali uživanje v popolnem praznovanju. Kljub temu pa lahko na valentinovo počnete veliko preprostih, a izjemno zabavnih stvari. In to ne samo v paru. Valentinovo je odlična priložnost, da nekaj lepega, še posebno če ste samski, naredite tudi zase. Privoščite si najljubšo čokolado, kupite velikanski šopek rož, pripravite dekadentno penečo kopel in preprosto uživajte.