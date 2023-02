Medtem ko se nogometaši Olimpije na spomladanski del državnega prvenstva, ki se bo začel 11. februarja, pripravljajo v Turčiji in na Hrvaškem, bo drugi ljubljanski prvoligaš Bravo večino treningov opravil doma. Minuli teden je bil v Čatežu, kjer so imeli igralci super pogoje, pa tudi ekipa se je povezala med seboj. Šiškarjev ne moti, da trenirajo v mrazu, saj so že vajeni, da v takšnih pogojih igrišča niso v optimalnem stanju.

Štirje odhodi in le en prihod

Po jesenskem delu so Bravo zapustili Matija Burin (prestopil v Dekane), Loren Maružin (Hebar Pazardzhik, Bolgarija), Ivan Šarnić in Stefan Milić (oba konec posoje iz Dinama Zagreb). Edini novinec je 18-letni centralni branilec Maro Katinić, ki je prišel na polletno posojo iz Dinama Zagreb. Vodstvo kluba še išče okrepitve, mogoč pa je tudi še kakšen odhod, največ zanimanja je za Almina Kurtovića (za Muro je bil predrag) in Martina Kramariča. »Tudi če bomo sezono začeli s sedanjo zasedbo, bom povsem zadovoljen. Na vseh igralnih mestih smo dobro zapolnjeni. To ne pomeni, da imamo za vsako mesto po dva igralca, ampak so več priložnosti dobili mladinci. Takšen način dela je povezan s stroški in filozofijo kluba, ki temelji na vzgoji lastnih igralcev, ki tako lahko opozorijo nase,« je bil jasen trener Brava Dejan Grabić.

Ljubljančani so v prvih treh tednih priprav odigrali tri prijateljske tekme in na vseh doživeli poraz. Serijski hrvaški prvak Dinamo Zagreb jih je v vaterpolskih razmerah v Maksimirju premagal z 2:0, češki prvoligaš Slovačko z 2:1 in avstrijski prvoligaš Hartberg z 2:1. V petek bo Bravo gostoval pri Opatiji. »Odlično. Takšna je ocena dela v prvih treh tednih priprav. Zaradi porazov na prijateljskih tekmah nismo zaskrbljeni. Prijateljske tekme so povsem drugačen šport kot prvenstvene. V minulih letih smo bili neverjetno uspešni proti vrhunskim klubom, pa to ni imelo zveze s tem, kar se je nato dogajalo v prvenstvu. V primerjavi s preteklimi leti je manjša sprememba na treningih, da smo več delali na tekaški vzdržljivosti ter hitrosti z žogo in brez nje. Na letošnjih pripravljalnih tekmah minut nismo razdelili med igralce, ampak imajo nosilci igre v nogah tri tekme s skoraj vsemi minutami. Najbolj pomembno je, da so vsi, ki so začeli priprave, zdravi, zato so lahko naložili veliko vsebin, ki smo jih načrtovali. Nestrpno čakamo, kako bo to vplivalo na podobo ekipe na igrišču,« je razlagal Grabić.

Bravo je po jesenskem delu na varnem v sredini lestvice na sedmem mestu. Za šesto Muro zaostaja devet točk, pred osmo Gorico ima devet točk prednosti. »Devet točk je relativna varnost, saj se lahko hitro obrne, pred nami je še 16 tekem. Prvi cilj je zagotovitev obstanka v ligi. Želimo si, da bi nas vsebina na igrišču pripeljala do rezultata. Gradimo na tem, kaj dobro delamo, ko imamo žogo in ko je nimamo. Na vsaki tekmi bomo skušali najti pot do zmage. Ambicije imamo tudi v pokalu, v katerem pa si odvisen od žreba in trenutne forme na dan tekme. Poslanstvo kluba je, da vzgajamo igralce, s katerimi bomo uspešni v naslednjem prestopnem roku, saj je pomemben tudi finančni del, da lahko normalno poslujemo. Ker bo poleti verjetno veliko odhodov, bo treba skozi spomladanski del počasi oblikovati ekipo za naslednjo sezono,« je bil po tradiciji zgovoren Grabić.

Čakajo na generalko Olimpije

Bravo bo spomladanski del sezone začel z mestnim derbijem z Olimpijo v Stožicah. Na zadnji medsebojni tekmi v Šiški je Bravo ponižal mestnega tekmeca kar s 6:1. »Super, da bo takšen začetek. Ker še nismo videli, kako igra Olimpija, mestnemu derbiju še nismo posvečali veliko pozornosti. Vemo, kako smo lahko uspešni proti Olimpiji, če bo igrala podobno kot jeseni. Čakamo na generalko Olimpije, da bomo imeli več informacij, in nato načrt ter ekipo verjetno prilagodili temu, kdo bo pri njih začel tekmo,« je končal Grabić.