Gospod natakar, dvojne čričke, prosim!

Evropska komisija je za prehrano v Evropski uniji poleg kobilic in hroščev mokarjev odobrila tudi uporabo hišnih čričkov. Črički so odobritev dobili kljub mnenju Evropske agencije za varnost hrane, da je zaradi majhnega števila raziskav o morebitni škodljivosti čričkov za zdravje ljudi treba opraviti dodatne raziskave (zgodovina se več kot očitno ponavlja). Zakaj črički? Žuželke vsebujejo veliko količino beljakovin in bi zato lahko pripomogle k bolj trajnostnemu načinu prehranjevanja ljudi.