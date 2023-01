Račun brez krčmarja

Vlada Roberta Goloba se je v začetku letošnjega leta s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije dogovorila, da pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih za štiri plačne razrede poviša izhodiščno plačo. Medtem ko je novica razveselila pomočnice vzgojiteljic, pa so jo v Združenju mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije pospremili s precej začudenim pogledom. Vlada ju namreč sploh ni vključila v pogajanja s sindikatom, čeprav so ravno občine tiste, ki pomočnicam vzgojiteljic izplačujejo plače.