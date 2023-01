Kakšen odnos ima papež s svojo cerkvijo do homoseksualcev? V bibliji piše: »Če kdo leži pri moškemu kakor pri ženski, sta oba storila gnusobo; morata umreti oba.« (3 Mz 20,13). Nekateri menijo, da to ne velja več, vendar pa je v bibliji jasno zapisano: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« (5 Mz 13,1). To pa pomeni, da je treba to izpolnjevati, saj ima katoliška cerkev celotno biblijo za božjo besedo, ki jo je seveda treba vedno izpolnjevati, tudi zdaj. Po katoliškem nauku je torej treba pobiti vse homoseksualce, kar je potrdil tudi papež Pij IX. leta 1862, ko je zapisal, in to velja še danes, da mora Cerkev z največjo skrbnostjo odstranjevati in izločati vse tisto, kar utegne nasprotovati veri ali kakorkoli postavljati v nevarnost zveličanje duš. Ker Cerkev zdaj zaradi spremenjenih okoliščin ne more neposredno pobijati homoseksualcev oz. si tega ne upa, deluje proti njim na druge načine.

Papež je tudi dejal, da kakšnih deset držav kaznuje homoseksualnost s smrtno kaznijo. Čudno je, da med njimi ni omenil svoje Cerkve, ki že od vsega začetka, torej slabih 2000 let, predpisuje smrtno kazen za homoseksualce. Ali si papež ne prizadeva za transparentnost? Ali je kakšna razlika glede kazni za homoseksualnost med zločinom, kot to opredeljuje posvetna država, in grehom, kot to opredeljuje cerkvena država (Vatikan), ko obe predpisujeta smrtno kazen? Smrt je smrt, ne glede na to, ali gre za zločin ali greh. Zanimivo je tudi, da papež meni, da je homoseksualnost človeško stanje, pa kljub temu njegova Cerkev zanj predpisuje smrtno kazen!

Res je, da so državni zakoni, ki so proti homoseksualnosti, nepravični. Toda ali ni tudi cerkveni nauk o tem nepravičen? In to skrajno. In enak celo tistim državam, ki za homoseksualnost predpisujejo smrtno kazen. Ali ni papež dvoličen, ko kritizira tiste države, ki sankcionirajo homoseksualnost, sam pa uči, da je treba vse homoseksualce pobiti? Zanje torej predvideva najhujšo mogočo kazen.

V intervjuju je papež ponovil svoje besede iz Brazilije, ko je o homoseksualcih rekel, da če nekdo išče Boga in je iskren, kdo sem jaz, da bi ga sodil? Tu je gospod, še meni. Papež ima prav, ni on tisti, ki bi jim sodil. Tem je sodbo napisal že cerkveni bog, ko je dejal, kot že navedeno: »Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju.« Papeževa naloga je samo, da izvrši ukaz katoliškega, seveda ne krščanskega, boga in poskrbi za usmrtitev oz. sam izvrši sodbo, kajti besede njegovega boga so jasne: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte …!« Papež torej ni sodnik, temveč izvršitelj sodb nad homoseksualci. In zakaj biblijske sodbe ne izvrši nad homoseksualnimi kleriki, ki jih je, po zatrjevanju nekaterih, kar nekaj v samem jedru Cerkve, torej v Vatikanu?

Ali ni cerkveni biblijski nauk o homoseksualcih tipičen primer sovražnega govora? In razpihovanja sovraštva ter spodbujanja k nasilju? Ali ni biblija v tem delu v nasprotju s 63. členom slovenske ustave, ki ima to za protiustavno?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah