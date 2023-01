V majhni zagorski vasici Hlevnica, ki šteje manj kot tristo prebivalcev, je v nedeljo mrgolelo policistov. Okoli poldneva, v času nedeljskega kosila, so namreč po klicu domačina odkrili truplo novorojenčka. Tega naj bi, tako vsaj poročajo hrvaški mediji, našli zunaj, na mrzlem. Jutarnji list poroča, da med odvrženimi odpadki, lokalni portal Zagorje pa, da v snegu ob cesti. V policiji teh navedb niso komentirali. Kot je običajno v takšnih primerih, so skopi z informacijami. Trupelce so poslali na obdukcijo, da bi ugotovili, kdaj in kje je dojenček umrl, pa tudi njegov spol, je potrdil tiskovni predstavnik krapinsko-zagorske policijske uprave Zoran Lončar. Zaradi poteka kriminalistične preiskave česa drugega ni mogel in smel povedati. V sklopu preiskave iščejo tistega, ki je truplo odvrgel, in novorojenčkovo mamo. Med drugim zbirajo podatke o nosečnicah v okolici. Njegova kolegica Marijana Mužar je dodatno pozvala vse, ki bi kar koli vedeli o primeru, naj se jim javijo. Med drugim preiskujejo morebiten detomor.

Hlevnica leži v občini Đurmanec tik ob slovenski meji, okoli deset kilometrov severozahodno od Krapine. Glede na bližino mejnega prehoda, ki je od vasice oddaljen dober kilometer, obstaja možnost, da se preiskava razširi tudi zunaj hrvaških meja, še poročajo lokalni mediji. Domačinom se niti sanja, kdo bi lahko storil kaj tako zavržnega in za čigavega dojenčka bi lahko šlo. Ena od domačink je dejala, da so vsi skupaj v šoku: »Le kdo bi pustil novorojenčka med smetmi, in to na takem mrazu?« Tiste noči so se temperature namreč spustile pod ničlo. Upa, da bo policija hitro našla starše. Pravi, da za takšno dejanje, četudi bi se dojenček že rodil mrtev, pač ni opravičila. Domačini so prepričani, da se je dojenčka na tako nečloveški način znebil nekdo zunaj njihove skupnosti. »Ne verjamem, da gre za koga od nas. Malo nas je, vsi se bolj ali manj poznamo med seboj, pa tudi sicer gre za zelo miren okoliš. Cesta, ki pelje skozi vas, pa je zelo prometna. Veliko ljudi se tu mimo vozi v Pregrado, da si tako skrajša pot,« dodaja neki domačin.

Dojenček v zamrzovalniku

Pred kakšnima dvema tednoma so o podobno grozljivi zgodbi pisali srbski mediji. Dvainšestdesetletni Zoran M. je med čiščenjem na dnu svojega starega zamrzovalnika v vrečki našel truplo dojenčka. »Najprej sem mislil, da je v njej kruh, ko pa sem jo odprl, sem videl, za kaj gre,« je nekaj dni pozneje še vedno ves pretresen za portal nova.rs opisal srhljivo doživetje. Pojma ni imel, kako bi se trupelce lahko znašlo tam. Policija ga je po zaslišanju izločila kot osumljenca. Zoran je v hiši v kraju Zemun živel s štirimi otroki, starimi od tri do 27 let. Do maja lani je z njimi živela še njegova žena, 47-letna Lidija, a jih je takrat zapustila in se preselila. Ker je imela poleg Zorana dostop do aparata samo še ona, je policija več dni skušala govoriti z njo. Ko so jo končno našli, naj bi jim priznala, da je leta 2016 rodila mrtvorojenega novorojenčka, ki ga je skrila v zamrzovalnik, poroča srbski Blic. Priprli so jo. Po poročanju srbskih medijev obdukcija ni natančno pokazala, ali se je dojenček rodil živ ali mrtev, bi pa naj to pokazale nadaljnje analize. »V primeru, da se je rodil živ, bi mamo preganjali zaradi detomora,« še piše Blic. »Skupaj sva bila 27 let. Ne morem verjeti, da bi ubila nedolžnega otroka. Tudi zanj bi skrbel, tako kot za druge štiri. Rad bi ga imel. Ga varoval. Obožujem otroke, sam sem bil namreč edinec in sem si od nekdaj želel veliko družino,« je za Blic po razkritju ženine skrivnosti spregovoril še vedno vidno pretresen Zoran.

V času poroda leta 2016 je bil Zoran z drugimi otroki na daljšem obisku pri svojem očetu. Ženinega nosečniškega trebuha ni opazil. Pravi, da zato, ker je gospa malce »polnejša«. Po pisanju srbskih medijev je Lidija leta 2016 otroka rodila na tleh domače kopalnice. Skupaj s posteljico ga je zavila v brisačo, to stlačila v več plastičnih vrečk, ki jih je skrila na dno zamrzovalnika. A če Zoran česa takega od svoje (bivše) žene ni pričakoval, sosedi pravijo drugače. Lidija naj bi večkrat izginila za nekaj mesecev in se kdaj vrnila tudi z večjim trebuhom. Zato se sprašujejo, koliko otrok je sploh zares njegovih. Zorana imajo radi, pravijo, da je dober človek.