Krivdo vedno prelaga na druge

Tri leta in sedem mesecev zapora je enotna kazen, ki so jo izrekli Simonu Mekindi, obtoženemu nevarne vožnje, pobega s kraja nesreče, nasilništva in omogočanja uživanja mamil. Kmalu po prihodu s prestajanja večletne kazni je spet na stari poti.