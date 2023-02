Na velodromu se nabira voda

Na novomeškem velodromu, kjer se je pred dobrim tednom podrla streha, zdaj preverjajo, ali in v kolikšni meri sta poškodovani kolesarska in atletska steza. Športniki medtem iščejo druge možnosti za treninge. Dobavitelj in lastnik strehe Duol pa čaka le še na zavarovalnico. Ko bo dala zeleno luč, bo odstranil podrto streho in postavil novo, za kar menda potrebuje okoli štirinajst dni.